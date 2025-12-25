Perú refuerza seguridad en embajada de México que alberga a ex ministra Betssy Chávez

El gobierno de Perú reforzó la vigilancia policial en los alrededores de la embajada de México en Lima, donde permanece asilada la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada por el delito de conspiración y vinculada al intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

Desde la madrugada de este 25 de diciembre, la Policía Nacional del Perú incrementó el número de agentes desplegados en los accesos al recinto diplomático, ubicado en el distrito de San Isidro, con el objetivo de impedir cualquier intento de fuga o salida irregular durante las festividades de fin de año.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, supervisó personalmente el operativo y señaló que el número de efectivos fue duplicado e incluso triplicado, como medida preventiva ante el alto perfil del caso y la situación jurídica de la ex funcionaria.

Betssy Chávez solicitó asilo diplomático en la embajada mexicana tras ser sentenciada por conspiración, mientras enfrenta órdenes de captura vigentes en territorio peruano. El gobierno de México le concedió protección diplomática, por lo que ahora se mantiene a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país.

La ex primera ministra peruana Betssy Chávez ı Foto: AP

La presencia de Chávez en la sede diplomática se da en medio de una tensión bilateral entre México y Perú, que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas tras la decisión mexicana de otorgarle asilo.

Las autoridades peruanas han reiterado que, pese al reforzamiento de la seguridad, no se vulnerará la inviolabilidad de la embajada, conforme a los acuerdos internacionales en materia diplomática.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el presidente de Perú, José Jerí, afirmó que no descarta ingresar a la embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la sede diplomática mexicana.

“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, sostuvo el mandatario, en una declaración que confronta directamente las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y que remite al asalto perpetrado por Ecuador contra la embajada de México en Quito en abril de 2024.

“México sabe que, si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente. También sabe que hay policías peruanos afuera y eso es visible”, afirmó Jerí.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió tras dichas declaraciones del mandatario peruano José Jerí, quien durante el fin de semana planteó la posibilidad de intervenir la embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente refugiada en la sede diplomática.

“Violaría todas las leyes internacionales”, sostuvo la mandataria mexicana al ser cuestionada sobre las advertencias provenientes del gobierno peruano.

En este sentido, Sheinbaum recordó lo sucedido en Ecuador, donde el gobierno de ese país quebrantó la inmunidad diplomática al irrumpir en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas. “¿Qué ha ocurrido en el Ecuador? Violando todas las leyes internacionales”, subrayó.

