¿Qué significa el emoji de corazón blanco y cuándo se usa?

Los emojis se han convertido en una parte esencial de la comunicación digital y, entre todos los símbolos disponibles, el corazón blanco ha ganado popularidad en aplicaciones como WhatsApp, Instagram, TikTok y X.

Aunque muchas personas lo utilizan para acompañar mensajes cariñosos o publicaciones estéticas, este emoji tiene distintos significados dependiendo del contexto y de la relación entre quienes lo usan.

Emojis ı Foto: Pexels

¿Qué significa el corazón blanco y cuándo se usa?

El corazón blanco suele relacionarse con sentimientos de paz, apoyo emocional, cariño sincero y amor puro. A diferencia del clásico corazón rojo, que generalmente representa romance y pasión, el blanco transmite una conexión más tranquila, inocente o espiritual.

En redes sociales también es común verlo en publicaciones vinculadas con empatía, duelo, solidaridad o mensajes de apoyo. Algunas personas lo utilizan para expresar respeto, calma o incluso nostalgia.

Otro de los usos frecuentes del emoji está relacionado con la estética minimalista. Debido a su color neutro, el corazón blanco suele acompañar fotografías, frases o contenidos visuales con tonos claros y elegantes.

Emoji de corazón blanco ı Foto: Captura de pantalla.

¿Cuándo fue incorporado el corazón blanco?

El emoji de corazón blanco fue incorporado oficialmente en 2019 como parte de la actualización Unicode 12.0, el sistema internacional que regula los emojis y caracteres digitales utilizados en dispositivos electrónicos.

Su llegada amplió la variedad de corazones disponibles en plataformas digitales, permitiendo a los usuarios expresar emociones más específicas y diferentes matices sentimentales.

Actualmente, el corazón blanco está disponible en la mayoría de los sistemas operativos y aplicaciones móviles, aunque su diseño puede variar ligeramente dependiendo de la plataforma o dispositivo.

Con el paso de los años, este emoji se consolidó como uno de los favoritos entre usuarios jóvenes y creadores de contenido, quienes lo usan con frecuencia.

Emojis de corazón disponibles ı Foto: Pexels

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LMCT