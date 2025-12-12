17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical 17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que es muda y vive con un hombre que había prometido protegerla, pero que no la ama, aunque tampoco accede a separarse de ella.

¿De qué trata 17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz?

17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz sigue la historia del amor abusivo de Declan hacia su esposa. Él fue su peor tormento, quien una vez prometió mantenerla a salvo.

Eva alguna vez amó a Declan, quien podría matar por ella. Pero después de tres años de matrimonio, ella sufría, dándose cuenta de que Declan nunca la amó.

Declan engañaba a Eva con Selene. Así que para romper el ciclo tóxico, Eva no tuvo más remedio que dejar a Declan. Sin embargo, el obsesivo multimillonario tenía otros planes.

Su suegra Nancy Calvert, para asegurarse de que no hubiera otra muda en la familia Calvert, incluso forzó un aborto cuando Eva estaba embarazada. Era evidente que Eva no era amada ni deseada por la familia Calvert.

Pero Eva estaba tan enamorada de Declan que tenía una pequeña esperanza de que él finalmente vería que su amor devoto era para él algún día.

¿Dónde ver 17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz?

La serie cuenta con un total de 85 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de ReelShort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

