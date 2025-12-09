Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva), ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva) es un drama chino en el que conocemos la historia de un repartidor que fue atropellado por María, la directora general de Grupo Santos, lo que cambia su vida por completo.

¿De qué trata Cuenta Regresiva: Renacimiento?

Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva) sigue la historia de Pedro, un repartidor, fue atropellado por María, la directora general del Grupo Santos. Al despertar, descubrió que tenía la extraña habilidad de ver cuánto tiempo de vida le quedaba a las personas.

Cuenta Regresiva: Renacimiento ı Foto: Especial

Esta nueva visión cambió por completo su manera de ver el mundo, especialmente cuando logró predecir y evitar un accidente fatal que habría terminado con la vida de María.

A partir de ese momento, su destino dio un giro inesperado: derrotó a sus rivales, consiguió una fortuna apostando en jade y escaló rápidamente posiciones en un mundo dominado por el dinero, el poder y el deseo.

¿Dónde ver Cuenta Regresiva: Renacimiento?

La serie cuenta con un total de 68 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 6 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Corazón Roto y Triunfo: Fiona es una mujer que se casa con Pablo para devolverle un favor después de sentirse agradecida con él, pero él la engaña, la humilla y la lleva al límite. Fiona a luz prematuramente, sangra profusamente y casi muere. Totalmente desilusionada, decide contraatacar. Anuncia en una conferencia de prensa que ella es la otra mujer, finge su muerte y escapa a otra ciudad.

Una novia de la mafia, un esposo frio: Empujada a un rincón por el cruel chantaje de su padre, con el futuro de su querida hermanita en juego, el decimoctavo cumpleaños de Aria se convierte no en una celebración de libertad, sino en una boda con Luca Vitielo, el poderoso rey de la mafia de Nueva York. Idealista y virgen, los sueños de Aria de una vida llena de amor genuino se hacen añicos, reemplazados por la perspectiva desalentadora de un matrimonio con un hombre conocido por su crueldad.

El día en que dejé de amarte: Irene, una joven que por años, enfrentó los desprecios y malos tratos por parte de su pareja, Diego, quien prefería a su amante y la trataba como lo más preciado. Irene estaba dispuesta a soportar cada maldad, hasta que él viajó al extranjero para sorprender a la otra con fuegos artificiales de 100 mil dólares, mientras que Irene vendía su anillo para pagar el tratamiento de su padre; fue entonces que ella finalmente comprendió que debía separarse.