Corazón Roto y Triunfo, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Corazón Roto y Triunfo sigue la historia de una mujer que después de atravesar fuertes decepciones del hombre con el que se casó por agradecimiento, decide finalmente huir y buscar una nueva vida donde pueda ser feliz.

¿De qué trata Corazón Roto y Triunfo?

Corazón Roto y Triunfo es un drama chino que sigue la historia de Fiona, una mujer que se casa con Pablo para devolverle un favor después de sentirse agradecida con él, pero él la engaña, la humilla y la lleva al límite.

Corazón Roto y Triunfo ı Foto: Especial

Fiona a luz prematuramente, sangra profusamente y casi muere. Totalmente desilusionada, decide contraatacar. Anuncia en una conferencia de prensa que ella es la otra mujer, finge su muerte y escapa a otra ciudad. Cinco años después, se convierte en una diseñadora famosa. Cuando Pablo descubre que sigue viva, la persigue obsesivamente. Intenta usar a su hijo y su dinero para recuperarla. Sin embargo, Fiona nunca mirará atrás.

¿Dónde ver Corazón Roto y Triunfo?

La serie cuenta con un total de 51 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Reelshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Una novia de la mafia: Empujada a un rincón por el cruel chantaje de su padre, con el futuro de su querida hermanita en juego, el decimoctavo cumpleaños de Aria se convierte no en una celebración de libertad, sino en una boda con Luca Vitielo, el poderoso rey de la mafia de Nueva York. Idealista y virgen, los sueños de Aria de una vida llena de amor genuino se hacen añicos, reemplazados por la perspectiva desalentadora de un matrimonio con un hombre conocido por su crueldad.

El día en que dejé de amarte: Irene, una joven que por años, enfrentó los desprecios y malos tratos por parte de su pareja, Diego, quien prefería a su amante y la trataba como lo más preciado. Irene estaba dispuesta a soportar cada maldad, hasta que él viajó al extranjero para sorprender a la otra con fuegos artificiales de 100 mil dólares, mientras que Irene vendía su anillo para pagar el tratamiento de su padre; fue entonces que ella finalmente comprendió que debía separarse.

Amor al Límite: Kelly Jones era la esposa de un hombre que a pesar del tiempo que han pasado juntos, sigue siendo frío y distante con ella, aunque ella trata de afrontar las adversidades con una sonrisa, pues lo ama. En su cumpleaños, viaja al extranjero para estar con Eric y su hija, Sophia Brown, sin esperar una cruel traición. Con el corazón roto, Kelly finalmente lo abandona.