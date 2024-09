Yeri Mua tiene fuerte pelea con Dani Flow EN VIVO y lo acusa de quererla besar: 'Viejo asqueroso' | VIDEO

Este domingo, Yeri Mua realizó una transmisión en directo en la que protagonizó una escandalosa pelea con Dani Flow, pues el cantante de reguetón mexicano no quiso perder la oportunidad de defender a su amiga Bellakath de las ofensas de la influencer.

Es sabido que entre Yeri Mua y Bellakath existe una relación sumamente conflictiva, donde las artistas se pelean por saber quién es la reina del reguetón mexicano. En dichas discusiones, entra desde el talento hasta el físico de ambas, pues las dos se insultan fuertemente por ello.

Recientemente, Yeri Cruz Varela (nombre real de la creadora de contenido y cantante), se ha vuelto a lanzar contra la intérprete de 'Reggaetón Champagne', al señalar que no entiende porqué la critica por no cantar bien si para su género 'no necesitan la gran voz'.

Asimismo, destacó una vez más las 'malas operaciones estéticas' a las que se ha sometido Bellakath, lo cual asegura que ha resultado en que el cuerpo de la cantante quede 'deforme'. Incluso, acuso a la abogada de tener relaciones con sujetos para conseguir oportunidades en el entretenimiento, lo cual generó diversos comentarios entre los Internautas.

Dani Flow y Yeri Mua pelean EN VIVO

Cabe mencionar que la relación entre Yeri Mua y Dani Flow es compleja, pues cuando 'funaron' al cantante por sus comentarios que hacían alusión a la pedofilia, proyectos que tenía con la cantante, como una canción y una gira en conjunto, se cancelaron.

Por ello, cuando empezó el pleito entre la veracruzana y Bellakath, el rapero se inclinó al lado de la ex integrante de Enamorándonos, asegurando que ella es la verdadera reina del reguetón mexicano. Esto ha llevado al sujeto a hablar mal de Yeri en más de una ocasión.

La mejor parte de la pelea entre Yeri Mua y Dani Flow JAJA😭😭 pic.twitter.com/xTBkodh3cH — NataPlumista (@BillRic00) September 8, 2024

Fue en una transmisión en vivo en el Instagram de Yeri Mua que Dani Flow entró para defender desde los comentarios a su amiga Bellakath, ante lo que la 'bratz jarocha' no dudó en dejar que se conectara para que tuvieran una confrontación en directo.

¿Dani Flow quiso besar a Yeri Mua?

Uno de los momentos más 'turbios' fue cuando Yeri Mua dijo "hasta a mi me andabas proponiendo cosas obscenas", al mencionar que se habría sentido acosada por Dani Flow, ya que asegura que el famoso le pidió darse un beso cuando él tiene esposa.

Desde antes de que se subiera al directo, Yeri contó dicha anécdota, en la que aseguró que sintió que "le estaba faltando al respeto", aunque Dani por su parte mencionó que ella ya le había dicho que sí, lo cual ella niega de manera rotunda; asegura que le dio largas, como hace con "cualquier viejo asqueroso" que le haga ese tipo de propuestas.

con lo que dijo yeri confirmo una vez más lo nefasto que es dani flow, super agradecida de que nunca saldrá colaboración de ellos dos pic.twitter.com/P9TAdifhMs — angelique (@bratz6ne) September 8, 2024

Si bien el oriundo de Irapuato negó haber insultado en alguna ocasión a la influencer, a pesar de tener pruebas, al final pidió disculpas por la situación. A pesar de todo, Yeri Mua le señaló a Dani que debería de pedirle perdón mirándola a los ojos.

"Me disculpo contigo si es que te ofendí en algo, mi intención no es humillarte, no soy esa clase de persona (…) Si a mí se me ocurre decir que Bellakath es la 'Reina del reguetón mexicano' lo voy seguir haciendo, no me interesa", expresó Dani Flow.