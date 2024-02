Yeri Mua cumple y cancela todos sus show con Dani Flow; ellos son los artistas que la sustituyen

Yeri Mua canceló oficialmente sus presentaciones con Dani Flow, en la gira por México del polémico cantante de reguetón, quien se lanzó contra las mujeres.

Fue el propio Dani Flow, quien publicó una imagen en la que reveló que Yeri Mua ya no sería parte de la gira y que ahora tendría dos artistas que lo acompañaran en sus shows en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

“Desafortunadamente @yerimua no podrá acompañarnos en estos shows, pero esperamos verla pronto en los escenarios”, se lee en el mensaje de Dani Flow.

¿Por qué Yeri Mua se bajó de la gira de Dani Flow?

Todo sucedió por los comentarios del reguetonero Dani Flow, en los que se lanzó contra las mujeres feministas y aseguró que aquellas que pintan durante las marchas feministas no deberían ser consideradas mujeres.

“Son morras que necesitan atención, muchas de ellas. Me da coraje, siento que es una mancha social, espero ser suficiente papá para mi hija para que nunca esté cerca de esos movimiento”, comentó el reguetonero en un podcast.

Yeri Mua ya tenía preparada una canción con Dani Flow, pero tras la polémica dijo que si el cantante no se disculpaba con las mujeres cancelaría la gira y la canción a dueto.

“Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, NO SALDRÁ JAMÁS LA CANCIÓN NI HABRÁ NINGUNA PARTICIPACIÓN, es OBVIO. La pregunta aki es x q me funan a mi ????”, fue el mensaje que escribió Yeri Mua en la red social de de X.

Si bien Dani Flow sí se disculpó, pero en un segundo video, después de que lo funaron, porque al principio dijo que no se iba a disculpar por lo que pensaba, igualmente Yeri Mua decidió no seguir adelante con la colaboración.

¿Quiénes sustituirán a Yeri Mua en gira con Dani Flow?

Dani Flow anunció que en el lugar de Yeri Mua estarán MS Nina y ALNZ G. los shows se llevarán a cabo en las siguientes fechas: