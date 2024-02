Yeri Mua sorprende a sus fanáticos con el TrakaTour: "Manifestando que sea internacional"

Yeri Mua se convirtió recientemente en la Artista Revelación de los TikTok Awards y después de conseguir que sus primeros sencillos lleguen a charts globales, la influencer está lista para dar el siguiente paso con respecto a su hasta ahora exitosa carrera musical, con la gira TrakaTour.

No es un secreto que los temas de Yeri Mua han sido de los más virales en los últimos meses, a pesar de que la artista no cuenta con una disquera y poco se sabía respecto a si la tiktoker tenía o no talento para la música, Al parecer, acompañada por las personas correctas, sí que lo tiene, pues ahora triunfa en el género del reggaetón mexicano.

Yeri Mua lanza el TrakaTour

A través de un video fue que Yeri Mua anunció la llegada de su tour; en el mismo se puede ver a la influencer salir de una caja estilo Bratz; asimismo, se le ve junto con amigas muy contenta posando. Finalmente, la artista dice "Traka" y se pude ver el nombre de su gira: Traka Tour; hasta el momento, sin embargo, se desconoce qué ciudades visitará la artista o cuáles serán los foros que visitará.

¿Qué canciones tiene Yeri Mua?

Yeri Mua es bastante nueva en el mundo de la música; fue en agosto del 2023 cuando estrenó con FullBrand Music su debut en el reggaetón mexicano con "Chupón" y más tarde lanzó "Con To'". Después, la artista presentó un par de canciones más a su público, como "Linea del Perreo" y "Brattyputi". Esta última es su canción más reciente, aunque ya ha anunciado que el 14 de febrero llegará su primer tema que no es de reggaetón, "Dime si tú" y también sabemos que llegará un tema llamado "Ojitos Chiquititoz" con inspiración en la cultura asiática, pues cabe resaltar que Yeri habla chino con fluidez, lo cual ha demostrado en el pasado.