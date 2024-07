Baja percepción de inseguridad en CDMX...en Fresnillo aumenta

Al menos 40.8 por ciento de los capitalinos considera que vivir en la Ciudad de México es seguro, por lo que es la cifra más alta regstrada desde marzo de 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (Ensu), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

De acuerdo con los datos del estudio, en el primer trimestre de 2018, 92.3 por ciento de los chilangos consideró que era peligroso vivir en la capital. El porcentaje del segundo trimestre del año en curso fue de 51.1 por ciento.

El resultado fue destacado por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, así como por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quienes indicaron que esto era por las tareas de seguridad en la entidad.

“Estos resultados son el reflejo de la estrategia de seguridad y construcción de paz que se ha implementado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

“Continuaremos combatiendo los delitos de forma coordinada, con inteligencia e investigación y atendiendo sus causas, para vivir en una ciudad más segura, justa y en paz”, publicó el jefe de los policías en redes sociales.

Vázquez Camacho además resaltó que el nivel de victimización en hogares es el más bajo desde que se genera la Ensu, pues fue de 29.5 por ciento.

La presidenta electa y ex-Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró que los resultados son representativos para las 16 alcaldías y recordó que dejó la capital en junio de 2023 con 59 por ciento de personas que se sentía insegura, por lo que reconoció la labor de Martí Batres.

“Vamos a tomar el gobierno el primero de octubre y nuestro objetivo es disminuir con mayor rapidez como lo hicimos con la estrategia en la Ciudad de México con cuatro ejes: atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación entre todas las instituciones”, abundó.

Gráfico

Eduardo consideró que la percepción de seguridad ha mejorado, este día estacionó su bicicleta en un bici estacionamiento en una zona transitada del Centro Histórico y olvidó su bocina colgada durante un par de horas, cuando volvió, ahí seguía.

“Confirmé que es un lugar seguro donde puedo dejar mi bicicleta, cuando regresé mi bocina estaba ahí, entonces me siento más seguro que en otros años, a diferencia del sexenio de Felipe Calderón, cuando me sentía muy inseguro”, comentó a La Razón.

Monserrat, joven usuaria del Metro, dijo que percibe más seguridad dentro de las instalaciones de este transporte, lo cual, afirmó, ocurrió durante este sexenio de Claudia Sheinbaum y Batres Guadarrama, en comparación con el de Miguel Ángel Mancera.

“Sí hay más vigilancia, porque antes había sólo un policía afuera en los torniquetes y de repente ya en todas las estaciones y en algunas hay más”, mencionó.

Recordó que en 2023 fue acosada por un sujeto en la Línea 1 y los policías a quienes pidió ayuda la atendieron y detuvieron al sujeto; no obstante, consideró que es necesario que los procesos de denuncia sean más ágiles.

La joven mencionó que aquella vez ella no prosiguió con la denuncia, porque los oficiales le comentaron que debía tener tiempo para ello y era posible que le llevara toda la madrugada. Ella no accedió, por lo que los oficiales sólo formatearon el celular del acosador.

“Cuando los policías se acercaron y me dijeron que me podían ayudar, me sentí más segura, lo único malo es que el proceso para llevar a cabo una demanda es tedioso y fastidioso, porque uno luego no cuenta con el suficiente tiempo para que proceda una demanda, además, las distancias”, mencionó.

De acuerdo con la Ensu, en junio de este año, respecto a marzo pasado, la percepción de inseguridad en Iztapalapa disminuyó 21 puntos porcentuales al pasar de 72 a 56.9 por ciento.

Al respecto, Monserrat mencionó que ella ha visto que los crímenes en esa demarcación sí han disminuido por la presencia de más elementos de seguridad.

“Hay más vigilancia, por ejemplo en Iztapalapa, ya está la Guardia Nacional y donde mi tía vive, tiro por viaje eran los asaltos y yo siento que ahora ya disminuyeron los asaltos y la delincuencia”, afirmó la capitalina.

La reducción no sucedió en todas las demarcaciones, ya que, el estudio muestra que algunas de las que reportaron mayor percepción de inseguridad fue Benito Juárez, al pasar de 11.1 por ciento en marzo de 2024 a 18.9 en junio de 2024, asimismo en Azcapotzalco, que pasó de 55.3 por ciento a 67 puntos porcentuales en el lapso antes mencionado.

Los datos indican también que los habitantes de Coyoacán, Xochimilco, Magdalena Contreras y Azcapotzalco son quienes se sienten más inseguros en los cajeros automáticos; en cambio, quienes viven en Tlalpan, Cuajimalpa, Benito Juárez y Gustavo A. Madero están más seguros.

Karina, quien vive en la colonia Mártires del Río Blanco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, acudió ayer al Centro histórico para hacer algunos trámites y consideró que la seguridad en las alcaldías no es equitativa.

La joven capitalina mencionó que no se siente segura en toda la ciudad, pues se percata que hay asaltos y violencia en distintas zonas.

“Si hubiera la misma cantidad de policías que hay aquí (en la calle Madero) en mi casa, otra cosa sería, pero al parecer todos se aglomeran en ciertas partes como en el Centro”, compartió.

La Ensu del Inegi publicada ayer muestra además que, en lo que se refiere a la expectativa sobre la delincuencia, entre siete y cinco personas consideran que mejorará la situación.

En Fresnillo, 7 de cada 10 cambian rutinas por miedo

La ciudad de Fresnillo, Zacatecas, se mantiene como la de más alta percepción de inseguridad en el país y al menos siete de cada 10 de sus habitantes cambiaron sus hábitos debido a la inseguridad, indica la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (Ensu), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

El estudio muestra que 94.7 por ciento de la población de este municipio que fue gobernado por el morenista Saúl Monreal, quien dejó el cargo en octubre de 2023 para ir por una senaduría, se siente insegura. Es la mayor cifra en México.

Esta percepción aumentó en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando el Inegi registró que 92.8 por ciento de las personas se sentía insegura en esta ciudad, lo que representa un incremento de 1.9 por ciento.

Ahora, 74.1 por ciento de la población cambió su hábito de llevar cosas de valor por temor a ser víctimas de la delincuencia.

Alejandra, quien vive en Fresnillo, contó a La Razón que a raíz del alza de la inseguridad en el municipio cambió varias actividades de su vida cotidiana.

“No salgo por las noches y si es necesario suelo no salir caminando. Cargo lo necesario en mi bolsa, poco efectivo y comparto con mi grupo familiar siempre mi ubicación”, detalló la mujer.

Mencionó que ella se siente insegura en todos lados, sin importar si son parques, avenidas, centros comerciales o bancos.

Alejandra dijo que se siente más insegura al “estar en lugares abiertos”.

Durante el segundo trimestre del 2024, 69.2 por ciento de las personas que habitan esta ciudad zacatecana cambió la posibilidad de visitar parientes o amigos por temor a ser víctima de la delincuencia.

Gráfico

El pasado 17 de julio fue encontrada una persona sin vida cubierta de plástico en un retorno de la carretera federal 49 frente a la gasolinera La Soledad.

De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, se dieron cuenta de la presencia de un bulto blanco con características a las de un cuerpo, por lo que alertaron a las autoridades.

Al lugar arribaron oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron la presencia del cuerpo y pidieron apoyo a los elementos de la Fiscalía General de Justicia.

Otra rutina que cambiaron los habitantes de Fresnillo fue permitir que los menores salieran de su vivienda, pues 83.1 por ciento dijo que ya no permite que los niños salgan por temor a que sean víctimas de la delincuencia.

Además, 83.5 por ciento de los gobernados por Saúl Monreal ha cambiado la costumbre de caminar de noche en alrededores de su vivienda por temor a ser víctima de la delincuencia.

La ciudad también ocupa el primer lugar en percepción de inseguridad en el cajero automático localizado en la vía pública, con 89.3 por ciento.

El 85.2 por ciento de la población que vive en la ciudad de Fresnillo manifestó sentirse insegura en el transporte público, lo que los ubica a nivel nacional en el quinto lugar.

Las carreteras de Fresnillo son otro lugar en donde los habitantes de esta ciudad se sienten más inseguros, 92.3 por ciento de la población, así lo manifestó en la encuesta, por lo que la entidad se colocó en el primer lugar nacional.

El segundo sitio nacional lo obtuvo el municipio de Zacatecas, con 77.9 por ciento de personas que se sintió inseguro en las carreteras.

El 83.4 por ciento de las personas que habitan en Fresnillo, durante el mes de junio, dijo sentirse insegura en el banco.

En cuanto a disparos frecuentes con armas, 69.8 por ciento de la población de Fresnillo dijo que presenció o escuchó éstos en los alrededores de su vivienda. En la segunda ciudad con mayor porcentaje en esta categoría.

La entidad gobernada por el morenista David Monreal ha registrado por lo menos nueve delitos de alto impacto entre el primer trimestre del año y el segundo trimestre del año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El narcomenudeo tuvo un repunte del 50 por ciento; la trata de personas, un alza de 62.5 por ciento y los homicidios, 17.9 por ciento.

De acuerdo con la Ensu, 78.9 por ciento de los habitantes de Fresnillo consideró que la delincuencia seguirá igual de mal o empeorará en el próximo año.