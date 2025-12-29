Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre 2025?

Los atletas de Exatlón México compiten por la última Villa 360 del año 2025, por lo que ambos equipos saldrán a dar su máximo esfuerzo para quedarse con el territorio: el mejor lugar para recuperar energías para los juegos.

Los deportistas tuvieron un fin de semana intenso de Supervivencias, jugaron varias que ponen a muchos participantes en riesgo de irse del programa, pues en esta ocasión, los hombres son los que están en la cuerda floja de salir eliminados.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, los ganadores de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, considerando su historial de que han ganado toda la semana.

Sin embargo, los spoilers no son certeros y puede que los rojos vuelvan a ganar la Villa 360, ya que es algo que ellos no quieren soltar y lo único que los mantiene con esa esperanza de triunfo, luego de que perdieron todas las Supervivencias del fin de semana y el domingo va haber un eliminado rojo sí o sí.

Los rojos necesitan ganar algo para recuperar su confianza, ya que llevan perdieron casi todo.

Este domingo no hubo eliminado porque, como en todos los años, en el Año Nuevo, la producción les da de regalo una semana más en el juego a los atletas que están en riesgo de salir eliminados.

Los líderes de los rojos que son Mati Álvarez y Mario Osuna, El Mono, están preocupados porque no saben cómo hacer que su equipo reaccione, hasta Mati ha fallado en algunas carreras, pese a que individualmente ella es una de las mejores, pero esto ya tiene preocupados a sus fans.

Los azules por el contrario están aprovechando la división interna de la escuadra escarlata para seguir manteniéndose arriba dominando los juegos.