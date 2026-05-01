¿Quién es Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo?

Detrás del éxito de Cristiano Ronaldo está la historia de su madre, Dolores Aveiro, una mujer que luchó contra la pobreza y la tragedia antes de ver a su hijo triunfar. A sus 69 años, Dolores es vista como un símbolo de superación, pues su realidad actual está muy lejos de las carencias que sufrió durante su infancia.

La vida de Dolores no fue fácil, comenzando por una infancia dura en la que, tras quedar huérfana de madre, vivió en hospicios donde sufrió maltratos y trabajó desde niña fabricando cestos para sobrevivir.

¿Cuántos hijos tiene Dolores Aveiro?

Luego de una infancia difícil enfrentó una crisis familiar al casarse con José Dinis Aveiro, quien se volvió alcohólico tras su participación en la guerra, convirtiéndola en el único sustento de sus tres hijos en medio de una pobreza extrema.

Finalmente, en 1985 ocurrió el nacimiento de una estrella, debido a la falta de dinero, Dolores dudó en tener a su cuarto hijo, pero afortunadamente decidió seguir adelante y así nació Cristiano Ronaldo. Sus otros tres hijos y hermanos mayores de Ronaldo son Elma, Hugo, Kátia.

Tras quedar viuda en 2005, Dolores rehízo su vida con José Andrade, quien trabajaba como jardinero para la familia y se convirtió en su compañero de vida.

Las duras batallas por su salud

A pesar de la estabilidad económica que hoy disfruta, la salud de Dolores ha sido puesta a prueba en repetidas ocasiones. En 2007, se enfrentó por primera vez al cáncer de mama, una enfermedad que volvió a manifestarse en 2019 y que logró superar con éxito tras rigurosos tratamientos.

Sin embargo, el momento más crítico para la familia ocurrió en 2020, cuando sufrió un derrame cerebral que requirió una cirugía de emergencia. Gracias a una rápida intervención y al cuidado constante de sus hijos, logró recuperarse para seguir siendo la guía y fortaleza del clan Aveiro.

Para el futbolista, su madre es su mayor motor. Él siempre la mantiene cerca, le ha dado una vida de lujos y ella fue fundamental en la crianza de su nieto mayor, Cristiano Jr.

Hoy, Dolores disfruta de los frutos de su sacrificio, acompañando a su hijo en su jet privado y demostrando que nunca se rindió.