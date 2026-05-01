Recientemente se dio a conocer que la chilena Catalina Vallejos fue destituida como representante de Miss Universo La Reina sorprendió al mundo del espectáculo y generó un intenso debate en redes sociales.

La modelo aseguró a sus seguidores que estaba en “shock” y que se enteró de la decisión a través de redes sociales. No obstante, la organización del certamen afirmó que la modelo fue informada con anticipación, lo que ha generado discusión sobre quién dice la verdad.

Ahora internautas se preguntan sobre los motivos que orillaron a los directivos del certamen a tomar esta drástica decisión. Te contamos qué dijo Miss Universo La Reina.

¿Por qué Catalina Vallejos fue destituida de Miss Universo?

Eric Garrido, el director del concurso Miss Universo La Reina, que se celebra en Chile, fue quien reveló los motivos detrás de la destitución de Catalina Vallejos. A través de un comunicado publicado en redes sociales, explicó lo que pasó porque “han circulado versiones que no reflejan con precisión lo ocurrido”, dijo.

Comentó que la decisión se tomó debido a “actitudes impropias” que no correspondían al estándar profesional exigido por la organización.

El organizador detalló que: “Existió una discusión relevante en un contexto marcado por actitudes impropias del estándar profesional que exige esta organización, incluyendo conductas de carácter individualista, con rasgos de superioridad, escasa disposición al trabajo colaborativo, tendencia a imponer criterios de manera unilateral y una limitada apertura a la autocrítica”.

El director de Miss Universo La Reina agregó que estas conductas hicieron imposible mantener una relación constructiva con Catalina Vallejos: “Todo ello configura un conjunto de situaciones que no estoy dispuesto a tolerar y que, además, hicieron inviable sostener una conversación constructiva en ese momento”.

Asimismo, Eric Garrido negó que la modelo chilena se enterara de la decisión de su destitución por redes sociales y aclaró que se le notificó de manera formal: “Previo a cualquier comunicación pública, se envió un correo formal a Catalina Vallejos notificando su desvinculación y detallando los motivos asociados, entre ellos incumplimientos contractuales”.

La organización subrayó que su prioridad es mantener la disciplina y el profesionalismo dentro del certamen Miss Universo La Reina. “No permitiré situaciones que vulneren el respeto, la convivencia profesional ni los principios que sustentan nuestro trabajo”, señaló Eric Garrido.

En redes sociales la destitución de Catalina Vallejos como Miss Universo ha generado debate. Algunas personas creen en la palabra de la modelo y critican a los organizadores del certamen por no informar formalmente la decisión; otros usuarios celebran y señalan que la también influencer ha tenido constantemente actitudes déspotas.