¿Quién es María José la ganadora de la Flor Tabasco 2026?

María José gana el certamen y es la nueva Flor Tabasco 2026

Tabasco tiene nueva reina, María José Hernández Vera, embajadora del municipio de Tacotalpa, fue elegida como la Flor Tabasco 2026. El título regresa a la “Tierra del Mimbre” tras casi dos décadas de espera, convirtiéndose apenas en la segunda mujer de su municipio en obtener este galardón histórico.

La joven recibió la banda oficial de manos del gobernador del estado, Javier May Rodríguez, y de su esposa, Aurora Raleigh de la Cruz, presidenta honoraria del Sistema DIF Tabasco.

Luego de la coronación arrancan los 10 días de La Feria de Tabasco ı Foto: Redes sociales

¿Quién es la nueva Flor de Oro?

Aunque ha mantenido un perfil discreto, María José destacó desde el inicio del certamen por su carisma y preparación. Con solo 23 años de edad y originaria de Tacotalpa, se convirtió en una participante multigalanardonada.

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No solo se llevó la Flor de Oro, sino que sus propias compañeras la eligieron como Señorita Simpatía y el jurado la nombró Mensajera del Progreso.

Estoy muy emocionada, agradecida con Dios y con la vida por este galardón... Los quiero invitar para que nos acompañen del 1 al 10 de mayo en nuestra Feria Tabasco 2026

Así fue coronada María José

La elección comenzó con la despedida de María Fernanda Palma, Flor Tabasco 2025 y una sorpresa internacional, un mensaje en video de Fátima Bosch Fernández, Flor de Oro 2018 y actual Miss Universe, quien recordó la importancia de este evento para la identidad del estado.

🌺✨ La Flor Tabasco 2026 te invita a vivir la gran fiesta de nuestro estado.



Con orgullo, emoción y el corazón lleno de tradición, nuestra máxima representante extiende la invitación a todas y todos para ser parte de la Feria Tabasco 2026 💚 pic.twitter.com/ouIkgVn7yA — Flor Tabasco 🌺 (@FlorTabasco2026) May 1, 2026

Tras una pasarela en traje de noche y una ronda de preguntas enviadas por el público, el grupo de 17 embajadoras se redujo primero a 10, luego a 5 y finalmente a 3, las finalistas fueron:

Guadalupe Zagal Oropeza (Jalapa): Ganadora de Señorita Fotogenia.

Emily de la Cruz Ramón (Nacajuca): Nombrada Mensajera de la Paz.

María José Hernández Vera (Tacotalpa): Ganadora absoluta.

Con el nombramiento de María José y el cierre musical a cargo de Natalia Jiménez, Tabasco se declara listo para su máxima fiesta.

La Feria Tabasco 2026 será inaugurada formalmente este viernes 1 de mayo alrededor de las 16:00 horas por el gobernador Javier May y la nueva Flor de Oro.

El evento se desarrollará en el Parque Tabasco “Dora María” hasta el próximo 10 de mayo, prometiendo 10 días de cultura, ganadería, gastronomía y diversión para todas las familias.