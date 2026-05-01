La modelo e influencer chilena Catalina Vallejos fue destituida como representante de Miss Universo La Reina, lo que ha generado fuertes críticas hacia la organización del concurso.

La noticia se dio a conocer este 1 de mayo y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Mientras Vallejos aseguró estar en “shock” y afirmó que se enteró de la decisión a través de Internet, los directivos del certamen desmintieron esa versión y explicaron públicamente los motivos de su desvinculación. Esto pasó.

Catalina Vallejos es destituida de Miss Universo

El director del concurso Miss Universo La Reina, Eric Garrido, detalló las razones detrás de la destitución de Catalina Vallejos como representante de Chile en Miss Universo. Según sus declaraciones, la decisión se debió a “actitudes impropias” que no correspondían al estándar profesional exigido por la organización.

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Garrido explicó: “Existió una discusión relevante en un contexto marcado por actitudes impropias, incluyendo conductas de carácter individualista, con rasgos de superioridad, escasa disposición al trabajo colaborativo, tendencia a imponer criterios de manera unilateral y una limitada apertura a la autocrítica”.

El director agregó que estas conductas hicieron imposible mantener una relación constructiva con la modelo Camila Vallejos: “Todo ello configura un conjunto de situaciones que no estoy dispuesto a tolerar y que, además, hicieron inviable sostener una conversación constructiva en ese momento”.

Asimismo, el director de Miss Universo La Reina negó que Vallejos se enterara de la decisión por redes sociales, como ella asegura. Aclaró que se le notificó formalmente de la destitución: “Previo a cualquier comunicación pública, se envió un correo formal a Catalina Vallejos notificando su desvinculación y detallando los motivos asociados, entre ellos incumplimientos contractuales”.

La organización Miss Universo La Reina sostuvo que la medida se tomó “en resguardo del adecuado funcionamiento del equipo y del proyecto”, subrayando que la prioridad es mantener la disciplina y el profesionalismo dentro del certamen.

Por su parte, Catalina Vallejos no ha emitido mayores declaraciones tras la polémica, más allá de manifestar su sorpresa inicial. El caso ha generado críticas hacia el certamen pues usuarios aseguran que la modelo era la mejor candidata para representar a Chile en la competencia.