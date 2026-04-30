Britney Spears es acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

Britney Spears fue acusada en California el jueves de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol, según informaron las autoridades.

La estrella del pop de 44 años fue acusada de un único delito menor de conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, según informó la Fiscalía del Condado de Ventura.

Un representante de Spears no hizo comentarios inmediatos.

La denuncia penal no especifica qué tipo de alcohol o drogas, ni qué cantidad, se acusa a la cantante de haber consumido.

Britney Spears, que desde entonces ha iniciado tratamiento para el abuso de sustancias, fue arrestada el 4 de marzo tras ser detenida por conducir su BMW negro a velocidad y de forma errática en la U.S. 101 cerca de su casa, según informó la Patrulla de Carreteras de California. Parecía estar bajo los efectos del alcohol, se sometió a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar, fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas y fue llevada a una cárcel del condado de Ventura, según informó la CHP.

Fue puesta en libertad bajo fianza al día siguiente. La policía completó su investigación y la presentó a los fiscales el 23 de marzo.

Un representante de la ley calificó las acciones de Spears como “completamente inexcusables” y dijo que idealmente sería “el primer paso en un cambio largamente esperado que debe producirse en la vida de Britney”.

Britney Spears se ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento para el abuso de sustancias poco más de un mes después del arresto, según su representante.

La audiencia de Spears está programada para el lunes. Al ser un cargo menor, no se le exigirá comparecer en el tribunal, dijeron los fiscales.

Los fiscales agregaron que el caso se gestionará según su protocolo estándar para acusados sin antecedentes de DUI, sin accidentes ni lesiones en la carretera y con un nivel bajo de alcohol en sangre.

En el tribunal el lunes, a Spears se le ofrecerá lo que comúnmente se conoce como un “wet reckless”, que permitirá al acusado declararse culpable y obtener un año de libertad condicional, crédito por cualquier tiempo cumplido en prisión, una clase obligatoria de DUI y multas y tasas impuestas por el estado, según los fiscales.

La oferta es especialmente común para acusados que han demostrado de forma independiente motivación para abordar sus problemas y buscar tratamiento, según la fiscalía.

La cantante tiene una casa en el condado de Ventura, justo fuera de la línea divisoria con Los Ángeles. Su comparecencia se celebrará en la ciudad de Ventura, una comunidad costera de unas 110 mil personas situada a unas 70 millas (113 kilómetros) al noroeste del centro de Los Ángeles.

El antiguo fenómeno del pop adolescente y exmiembro de “Mickey Mouse Club” se convirtió en una superestrella definitoria de los años 90 y 2000 con éxitos como “Toxic”, “Gimme More” y “I’m a Slave 4 U.” La mayoría de los álbumes de Spears han sido certificados como platino, según la Recording Industry Association of America, con dos títulos de diamante: “Baby One More Time” y “Ups! de 2000! … I Did It Again”

Britney Spears se convirtió en el centro de atención de los tabloides a principios de los 2000 y en una fuente de escrutinio público, mientras luchaba contra la enfermedad mental y los paparazzi documentaban los detalles de su vida privada.

En 2008, la artista fue puesta bajo una tutela ordenada por el tribunal, dirigida principalmente por su padre y sus abogados, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. Se disolvió en 2021.

Desde entonces, se ha casado y divorciado, y ha publicado unas memorias muy vendidas y reveladoras, La mujer que hay en mí.

En los últimos años, ha estado prácticamente retirada como artista, publicando solo unos pocos singles colaborativos desde su último álbum completo en 2016.