Esto se sabe

Arrestan a Britney Spears por conducir en estado de ebriedad

La cantante Britney Spears fue detenida en Estados Unidos; condujo bajo los efectos del alcohol

Britney Spears fue detenida por conducir en estado de ebriedad
Britney Spears fue detenida por conducir en estado de ebriedad Foto: AP / Especial
Por:
Karen Rodríguez

La cantante Britney Spears fue arrestada en Estados Undios por conducir en estado de ebriedad, según reveló el medio TMZ.

La intérprete de “Baby one more time” fue detenida la noche del miércoles en el condado de Ventura, California. La policía de Carreteras de California la arrestó alrededor de las 9.30 pm.

Según los datos revelados por TMZ, la cantante fue ingresada por el departamento del sheriff alrededor de las 3:00 am.

Sin embargo, la madrugada de este jueves 5 de marzo Britney Spears, a las 6:00 am, fue liberada, según se pudo observar en los registros de las autoridades.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
¿2NE1 se va a separar? La fuerte acusación de Park Bom a Samara
Escándalo

La fuerte acusación de Park Bom a Sandara que sacudió al k-pop, ¿Qué pasa con 2NE1?