Arrestan a Britney Spears por conducir en estado de ebriedad

Britney Spears fue detenida por conducir en estado de ebriedad

La cantante Britney Spears fue arrestada en Estados Undios por conducir en estado de ebriedad, según reveló el medio TMZ.

La intérprete de “Baby one more time” fue detenida la noche del miércoles en el condado de Ventura, California. La policía de Carreteras de California la arrestó alrededor de las 9.30 pm.

Según los datos revelados por TMZ, la cantante fue ingresada por el departamento del sheriff alrededor de las 3:00 am.

Sin embargo, la madrugada de este jueves 5 de marzo Britney Spears, a las 6:00 am, fue liberada, según se pudo observar en los registros de las autoridades.