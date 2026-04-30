Resident Evil: De qué trata, estreno, reparto y tráiler de la película

Sony Pictures sorprendió a los fanáticos de los videojuegos al presentar el primer tráiler oficial de la nueva película de Resident Evil, que está dirigida por Zach Cregger (Weapons). La cinta se anunció como la renovación de la franquicia, que tiene 30 años de existencia.

El primer avance se estrenó este 30 de abril y ya generó gran expectativa y emoción entre los seguidores de la saga y los amantes del cine de terror, pues te sumerge en el caos de Raccoon City. En La Razón de México te contamos de qué trata este filme, cuándo se estrena y quiénes son los actores y actrices que integran el reparto.

Resident Evil: ¿De qué trata la película?

La historia se desarrolla en Raccoon City, pero no seguirá a los personajes clásicos como Leon, Chris o Jill. En su lugar, introduce a Bryan, quien es interpretado por el actor Austin Abrams, un mensajero que queda atrapado en medio de un brote zombi mientras intenta entregar un paquete.

Todo apunta a que esta cinta fue filmada desde la perspectiva en primera persona de un tipo normal, incluyendo la acción de disparos en primera persona y tomas con lente gran angular sobre su hombro. Estos planos te sumergirán en la historia.

First look at the new ‘RESIDENT EVIL’ film.



Directed by Zach Cregger (‘Weapons’). pic.twitter.com/2pfQ5KsiQX — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 30, 2026

Fecha de estreno

La película de Resident Evil tiene programado su estreno internacional el 18 de septiembre de 2026, aunque en México y Latinoamérica podría llegar un día antes, el 17 de septiembre, como suele ocurrir con otros lanzamientos.

Además, la cinta estará disponible en formato IMAX, lo que incrementa la calidad de la experiencia visual que podrán vivir los fans en el cine.

Reparto de la película de Resident Evil

El reparto de la cinta Resident Evil incluye a:

Austin Abrams como Bryan, el protagonista (de Euphoria y Weapons ).

Paul Walter Hauser (de Cruella y I, Tonya ).

Zach Cherry (de Severance ).

Kali Reis (de True Detective ).

Johnno Wilson (de Two Days Back).

El guion está a cargo de Shay Hatten, reconocido por su trabajo en películas como John Wick 3 y 4 y Ballerina.

Tráiler de Resident Evil

Este 30 de abril Sony Pictures publicó el primer avance de Resident Evil, que causó furor entre los fans de la saga de videojuegos y se volvió tendencia en redes sociales. A continuación, puedes verlo: