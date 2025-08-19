¿En qué consolas podrás jugar Resident Evil 9? Esto se sabe

La franquicia Resident Evil se ha convertido en uno de los pilares más importantes de los videojuegos de terror y supervivencia.

Desde el lanzamiento de su primera entrega en 1996, Capcom ha logrado mantener viva la saga con títulos que mezclan acción, misterio y una atmósfera oscura que mantiene a los jugadores al filo del asiento.

Ahora, la expectativa crece en torno a Resident Evil 9, el próximo capítulo de esta historia que promete ser uno de los lanzamientos más grandes de la compañía.

Una de las preguntas más comunes entre los fans es: ¿a qué consolas llegará Resident Evil 9?

Un lanzamiento de nueva generación

De acuerdo con reportes de medios especializados y filtraciones de la industria, Resident Evil 9 está siendo desarrollado con un motor gráfico renovado que aprovechará al máximo las consolas de nueva generación. Por ello, se espera que el título esté disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Esto significa que, a diferencia de entregas anteriores como Resident Evil Village, el nuevo juego no tendría versión para PlayStation 4 ni Xbox One, ya que Capcom busca explotar todo el potencial de las plataformas más recientes. La decisión responde a la tendencia de la compañía de dar un salto definitivo a las nuevas tecnologías, algo que permitirá mejorar la calidad visual, los tiempos de carga y la inmersión del jugador.

A bit of gameplay from Resident Evil 9 Requiem, Alyssa and Grace trying to escape from... the Wrenwood Hotel? pic.twitter.com/DYJAGj9utH — Resident Evil 9 REQUIEM Info/Countdown (@RE9countdown) August 19, 2025

¿Habrá versión para Nintendo Switch?

La consola híbrida de Nintendo suele quedar fuera de los lanzamientos principales de Resident Evil debido a limitaciones técnicas. Sin embargo, Capcom ha lanzado en Switch versiones en la nube de títulos como Resident Evil 7, Village y los remakes de Resident Evil 2 y 3.

Esto abre la posibilidad de que Resident Evil 9 llegue a Nintendo Switch mediante cloud gaming, lo que permitiría a los jugadores disfrutar del título sin necesidad de un hardware tan potente como el de PlayStation o Xbox. Aun así, hasta ahora no hay confirmación oficial.

Un proyecto ambicioso de Capcom

Los rumores señalan que Resident Evil 9 lleva varios años en desarrollo y que se trataría de uno de los proyectos más ambiciosos de Capcom. Incluso se habla de que sería el último juego de la saga principal bajo el arco actual, lo que incrementa la expectativa sobre la historia, los personajes y los villanos que aparecerán en la nueva entrega.

La compañía japonesa ha invertido grandes recursos en el RE Engine, su motor gráfico estrella, que permitirá entornos más detallados, criaturas realistas y escenarios más amplios. Esto es una señal clara de que el juego buscará superar la experiencia de Resident Evil Village y llevar la saga a un nuevo nivel de terror y supervivencia.

Fecha de lanzamiento y expectativas

Aunque Capcom aún no ha dado una fecha oficial de lanzamiento, especialistas estiman que Resident Evil 9 podría llegar a finales de 2025 o inicios de 2026. Esto coincide con el ciclo de desarrollo de la saga, ya que entre cada título principal suele haber un intervalo de cuatro a cinco años.

Los fanáticos esperan con ansias un tráiler o anuncio oficial que confirme tanto las consolas como la trama. Mientras tanto, lo que parece casi seguro es que el juego estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC, consolidando la apuesta de Capcom por la nueva generación de consolas.