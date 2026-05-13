Descubren mini planeta con atmósfera más allá de Plutón

UN NUEVO descubrimiento en el espacio causa impacto en el universo y se trata del hallazgo de un mini planeta con su propia atmósfera, lo que muestra una nueva perspectiva sobre los objetos más lejanos del Sistema Solar, en una región conocida como el Cinturón de Kuiper.

Un reciente estudio reveló la existencia de un pequeño mundo helado con un diámetro cercano a los 500 kilómetros, ubicado más allá de Plutón, el cual contaría con una tenue atmósfera.

“Cambia nuestra visión de los mundos pequeños del Sistema Solar, no solo más allá de Neptuno”, escribió el investigador Ko Arimatsu, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, a través de un correo electrónico. Añadió que encontrar una atmósfera en un objeto tan pequeño desafía “la visión convencional”, ya que generalmente se limita a los planetas grandes, enanos y algunas lunas grandes.

70 mil cuerpos de más de 100 km se han identificado en el cinturón de Kuiper

El planeta menor es conocido formalmente como (612533) 2002 XV93 y se considera un plutino, que orbita el Sol dos veces en el tiempo que Neptuno completa tres órbitas solares. Al momento del estudio, se encontraba a 5.500 millones de kilómetros de distancia, más lejos que Plutón.

Sobre la atmósfera, se calcula que fue originada por el impacto de un cometa o actividad volcánica; además, es entre 5 y 10 millones de veces más delgada que la atmósfera protectora de la Tierra. Según Arimatusu, los compuestos químicos atmosféricos más probables son metano, nitrógeno o monóxido de carbono.

El Dato: Hay más de 10 mil objetos congelados en el universo, conocidos como Plutinos, con un diámetro superior a los 100 km. Pocas personas los pueden identificar.

El investigador japonés señaló que observaciones con el telescopio espacial Webb de la NASA podrían verificar la composición de la atmósfera. “Si se desvanece durante los próximos años, eso indicaría un origen por impacto. Si persiste, o varía de manera estacional, eso apuntaría más a un suministro interno continuo de gas”, comentó.

Por su parte, Alan Stern, del Southwest Research Institute, científico principal detrás de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y que no participó en la investigación, aseguró que sí es “un avance asombroso” y “las implicaciones son profundas”, necesita una verificación independiente para mantenerse.