¿Los lentes inteligentes reemplazarán a los smartphones? Esta es la predicción de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg apuesta por los lentes inteligentes como el futuro de la tecnología.

Mark Zuckerberg, cofundador y CEO de Meta y Facebook, es uno de los nombres más importantes para el mundo de la tecnología en la actualidad. Recientemente, hizo una predicción que, según algunos expertos, podría convertirse en realidad: que las gafas inteligentes reemplazarán a los teléfonos celulares.

Aunque Zuckerberg es un personaje controversial para algunas personas, no cabe duda de que es uno de los grandes genios del siglo XXI. Su creación, la red social Facebook, cambió la forma en la que los seres humanos nos relacionamos, y abrió la puerta a un universo de nuevas formas de comunicación.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta y cofundador de Facebook. ı Foto: Especial

Recientemente, ante la creciente penetración de las gafas inteligentes, medios internacionales revivieron la ocasión en la que el creador de Facebook predijo que esta tecnología será, en un futuro no muy lejano, más importante que los teléfonos celulares. ¿Le creemos?

Mark Zuckerberg aseguró que las gafas van a desplazar a los smartphones

Aunque aún no son tan populares, las gafas inteligentes se encuentran en este momento en desarrollo por las grandes empresas tecnológicas.

Y ¿qué son las gafas inteligentes? Como su nombre lo dice, son gafas que muestran información directo a tus ojos, con base en lo que registren sobre tu entorno. Es decir, pueden ver lo que estás leyendo u observando y darte más datos acerca de ello, como traducciones, significados, información adicional y más.

Ray-Ban Storie, primera generación de lentes inteligentes de Meta. ı Foto: larazondemexico

Debido a la practicidad que promete esta tecnología (información al momento, sin teclear o ni siquiera hablar), el fundador de Facebook aseguró que:

“En 10 años, muchas personas ya no cargarán celulares; llevarán sus lentes para todo”, dijo, según declaraciones recogidas por el diario estadounidense LAtination.

Según Mark Zuckerberg, los teléfonos celulares ya alcanzaron su límite operacional, son imprácticos para la interacción social genuina y provocan distracciones constantes.

Teléfonos celulares llegaron a límite operativo, según Zuckerberg. ı Foto: LIbre

Así, una nueva tecnología que elimine la distracción de mirar una pantalla permitirá una conexión más genuina entre las personas y su entorno.

Ahora, ¿será verdad lo que dijo Zuckerberg? Aún es pronto para saberlo, pues las gafas inteligentes todavía no son tan económicas para estar al alcance de todos. No obstante, en unos años que la tecnología se abarate podremos saberlo.

Mark Zuckerberg says AI glasses are inevitable -- just like flip phones became smartphones.



In the future, the physical world and the digital world will blur.



"All this digital stuff should just basically be holograms." pic.twitter.com/zR3y5INWQm — vitrupo (@vitrupo) April 29, 2025

Meta produce gafas inteligentes

Es importante recordar que Meta, empresa de Mark Zuckerberg, es una de las que va a la vanguardia del diseño de gafas inteligentes. Ahora mismo, ofrece los modelos Ray-Ban Meta Gen 2 y Oakley Meta HSTN, cuyo costo oscila entre los 8 mil y los 10 mil pesos mexicanos, respectivamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am