Mark Zuckerberg declara en juicio en EU por presunta adicción de jovenes a redes sociales

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, compareció este miércoles ante un tribunal en Los Ángeles, Estados Unidos, como parte de un juicio relacionado con acusaciones de que Instagram y otras plataformas digitales fueron diseñadas deliberadamente para generar adicción entre usuarios jóvenes.

El empresario, cuya compañía es propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, acudió como el testigo principal en el proceso judicial, considerado el primero de una serie de casos promovidos por familias estadunidenses contra las principales empresas de redes sociales.

Meta lanza divertido post ı Foto: Reuters

El litigio analiza la posible responsabilidad de Instagram —propiedad de Meta— y de YouTube, perteneciente a Google, en los problemas de salud mental que presenta una joven residente de California de 20 años, quien ha utilizado de manera intensiva estas plataformas desde su infancia.

De acuerdo con el procedimiento, un jurado escuchará testimonios hasta finales de marzo, tras lo cual deberá determinar si las compañías tecnológicas tienen algún grado de responsabilidad legal en el caso.

Es la primera ocasión en que Zuckerberg declara directamente ante un jurado sobre la seguridad de las plataformas digitales de su empresa, que cuentan con presencia mundial.

El proceso judicial se desarrolla en California y podría sentar un precedente para miles de demandas similares interpuestas por familias en Estados Unidos.

Durante la etapa de selección del jurado, los abogados de Meta intentaron excluir a algunos residentes de California considerados hostiles hacia el fundador de Facebook.

Las demandas sostienen que Instagram y otras redes sociales habrían sido diseñadas para atraer y retener a usuarios jóvenes, lo que presuntamente derivó en afectaciones a la salud mental.

El juicio continuará con la presentación de pruebas y testimonios periciales antes de que el jurado emita un veredicto sobre la posible responsabilidad de las compañías tecnológicas involucradas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL