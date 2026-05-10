Hallan seis cuerpos en vagón de carga de Union Pacific en Laredo, Texas

Los cuerpos de seis personas fueron encontrados al interior de un vagón de un tren de la compañía Union Pacific en Laredo, Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Al citar a un portavoz del Departamento de Policía de Laredo, The New York Times informó que el hallazgo ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este domingo, en las inmediaciones de la carretera interestatal 35, cerca de una estación ferroviaria de Union Pacific.

En medio de temperaturas que alcanzaron los 36 grados Celsius en Laredo, un empleado de la compañía ferroviaria reportó la presencia de varios cuerpos en un vagón de carga. Al arribar al sitio, oficiales confirmaron la muerte de seis personas.

El investigador de la policía de Laredo, Joe E. Baeza, indicó que se desconoce la causa de las muertes y precisó que continúan las investigaciones, según reportó la agencia Reuters.

Las autoridades tampoco han confirmado la nacionalidad de las personas fallecidas, o si eran migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos.

Por separado, Union Pacific lamentó lo ocurrido y aseguró que colabora con las autoridades en las investigaciones, de acuerdo con un comunicado de su portavoz, Daryl Bjoraas, citado por The New York Times.

Hallazgo recuerda a otros similares en Texas

En años recientes se han registrado múltiples muertes relacionadas con migrantes en trenes y camiones cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Uno de los casos más mortíferos ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando 53 migrantes murieron tras ser localizados dentro de un tráiler abandonado al suroeste de San Antonio, Texas, debido a la falta de ventilación, las malas condiciones en el traslado y el hacinamiento.

En el remolque viajaban 64 personas. De ellas, 48 murieron en el lugar y otras cinco fallecieron posteriormente en hospitales de la región. Al menos 25 víctimas eran mexicanas .

Un año después, el 24 de marzo de 2023, fueron hallados los cuerpos de dos migrantes hondureños dentro de un contenedor de carga de Union Pacific en el condado de Uvalde, Texas, junto con otras 15 personas, algunas rescatadas en estado crítico.

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cehr