Crucero Disney cancela su tour antes de zarpar con pasajeros a bordo

Este 7 de mayo Disney Cruise canceló la salida de su crucero Dinsey Adventure luego de que se detectara un problema técnico cuando los pasajeros ya se encontraban a bordo.

El suceso registrado en Dinsey Adventure impidió que los aproximadamente 6 mil pasajeros; quienes ya llevaban una noche a bordo del crucero, pudieran zarpar y comenzar su travesía desde el Marina Cruise Centre Singapur.

Disney Adventure tenía programada una experiencia a bordo que comenzaría desde el 7 de mayo y concluiría este lunes 11 de mayo del 2026, pero esta fue cancelada por un problema técnico que no fue especificado.

De acuerdo con el comunicado en el que se señala que la prioridad de la compañía es la salud y comodidad de sus usuarios, los clientes recibirán un reembolso completo de los paquetes y servicios que ya habían sido pagados.

Crucero Disney ı Foto: Redes Sociales

Se pidió a los pasajeros comenzar a preparar sus pertenencias para poder realizar el desembarque en grupos conforme a la etiqueta del personaje asignada en su equipaje, y se brindó servicio de transporte gratuito hacia su hotel designado.

También se brindará un 50 por ciento de descuento en un futuro crucero de Disney, y le otorgaron acceso gratuito a Wi-Fi para poder facilitarles la organización de su estancia y buscar opciones con sus aerolíneas o agencias de viajes para un regreso anticipado.

“Una vez más, les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por esta situación inesperada y les agradecemos su paciencia, comprensión y cooperación. Si bien lamentamos profundamente no poder completar este viaje con ustedes, esperamos sinceramente darles la bienvenida a bordo de un futuro crucero de Disney Adventure” se lee en el comunicado

De acuerdo con un portavoz de Disney, el crucero está atracado en Singapur mientras su equipo intenta solucionar un problema mecánico que no pudo ser resuelto antes de la fecha establecida para comenzar el viaje.

Comunicado del crucero Disney ı Foto: Redes Sociales

¿Qué es el Disney Adventure Cruise?

El crucero Disney Adventure brinda 3 o 4 noches de fiesta que comienza desde Singapur en el que se puede disfrutar de varias experiencias con personajes, espectáculo de fuegos artificiales y momentos mágicos.

Cuenta con áreas temáticas dentro del barco con espacios y experiencias de las historias y personajes favoritos de muchas y muchos de los universos de Disney, Marvel y Pixar.

Tambien proporciona diversas opciones de comidas temáticas con los personajes, incluyendo desde platos culinarios elegantes hasta comidas regulares que pueden disfrutar todos los miembros de la familia.

Tiene espacios exclusivos para los adultos como tratamientos de spa, cenas, tiendas especializadas y salones; mientras que para los niños, preadolescentes y adolescentes cuenta con clubes llenos de aventuras interactivas.

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