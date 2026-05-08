Detienen a 28 personas durante operativo federal en cruceros Disney

En San Diego, California, se llevó a cabo un operativo que derivó en la detención de 28 tripulantes de diversos cruceros internacionales, incluyendo a al menos 10 empleados de Disney Cruise Line.

La investigación estuvo relacionada con supuestos delitos de explotación sexual infantil. La Operación Tidal Wave, como fue denominada, fue confirmada por autoridades federales americanas y se desarrolló entre el 23 y el 27 de abril de 2026.

La acción ocurrió en la terminal marítima de la calle B, uno de los principales puntos de llegada de cruceros en la costa del Pacífico. En un inicio, las autoridades señalaron que la intervención estaba enfocada en inspecciones migratorias y revisión de dispositivos electrónicos de trabajadores marítimos.

Según los reportes oficiales, se inspeccionaron ocho cruceros, se realizaron revisiones portuarias estratégicas, así como dispositivos electrónicos personales. Participaron agentes de CBP e ICE.

Reportes federales indican que 27 de los 28 detenidos están relacionados con investigaciones por delitos de explotación sexual infantil. Las autoridades encontraron evidencia en dispositivos electrónicos personales de varios de los tripulantes.

Como resultado se detuvieron a 28 tripulantes vinculados a distintas líneas de cruceros internacionales. De los detenidos, hay 26 ciudadanos filipinos, un portugués y un oriundo de Indonesia. Varios pasajeros afirmaron haber visto el operativo mientras desembarcaban de los cruceros.

DISNEY CRUISE SHIP SCANDAL

EXPLODES: 28 Crew Members Busted for Child Sex Abuse Material!

Feds arrest 28 workers from five cruise ships — including Disney's Magic in San Diego — in a huge child porn crackdown. Passengers watched in shock as the perverts were hauled off. pic.twitter.com/n2wzDhmvls — Mike’s Random Thoughts (@mike54371842) May 9, 2026

Entre ellos, se confirmó que al menos 10 trabajadores del crucero Disney Magic formaban parte de los arrestados. La compañía confirmó que esas personas ya no forman parte de la empresa, pues a través de un comunicado oficial, un portavoz de Disney Cruise Line afirmó:

“Tenemos una política de tolerancia cero para este tipo de conducta y colaboramos plenamente con la autoridad policial”, señalaron en el comunicado..

Las visas de los implicados fueron canceladas de manera inmediata y se iniciaron procesos migratorios; además, se han preparado las deportaciones y cada detenido enfrentará los procedimientos legales correspondientes a

De momento, las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente la naturaleza de las pruebas encontradas ni el avance individual en cada uno de los casos.

Al parecer, el operativo habría iniciado por una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que detectaron el intercambio de contenido explícito de menores de edad en las redes de los barcos.

En Estados Unidos, la posesión y distribución de este material puede derivar en penas federales severas. El caso ha generado atención internacional debido a la participación de empleados vinculados con una de las compañías turísticas más conocidas del mundo.