Wolfenstein 3D, el videojuego que define shooters modernos

SE CUMPLEN 34 años de Wolfenstein 3D. Hay que mencionar que no fue el principal videojuego en primera persona, pero sí el que transformó para siempre el género de disparos. Lanzado al mercado el 5 de mayo de 1992, sentó las bases para franquicias como Call of Duty, Halo, Valorant e incluso Doom, entre otras.

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En Wolfenstein 3D, te conviertes en William ‘B.J’ Blazkowicz, un espía estadounidense que tras volverse prisionero de nazis debe abrirse paso fuera de la prisión para vencer al mismísimo Hitler.

También fue pionero en mezclar el POV con los disparos y mecánicas como la recolección de objetos esparcidos, así como la posibilidad de moverse en un espacio tridimensional de manera eficiente para darle más realismo.

IMÁGENES del juego que se creó hace 34 años. ı Foto: Especial

Tiene una duración de tres episodios con 10 niveles cada uno y un último oculto para los jugadores que busquen en cada rincón. El proyecto fue completamente innovador en su época, al contar con un alto nivel de violencia, gráficos veloces y una mezcla de elementos que un año después fueron afianzados por Doom, uno de los videojuegos más reconocidos de la industria.

Cabe mencionar que incluso él tuvo un predecesor, Castillo Wolfenstein, un juego de acción y aventura bidimensional desarrollado en 1981 basado en mecánicas en sigilo, también descrito como un juego de laberintos que sirvió de inspiración para la historia del proyecto posterior para el shooter.

10 títulos principales y diversas expansiones, muestra de su éxito. El videojuego que marcó el ADN de los shooters se puede practicar principalmente en PC a través de Steam por 89 pesos mexicanos, así como en consolas Xbox por 67 pesos de la moneda nacional.

Todo apunta a que Wolfenstein 3 se encuentra en producción y parece indicar que así terminará con una trilogía que arrancó en 2014 con ‘The New Order’, aunque se desconoce la fecha de lanzamiento, pero se espera que el mismo coincida con el desarrollo de una serie de televisión de Wolfenstein para la plataformas de Amazon Prime, la cual busca seguir con la estela de éxito de adaptaciones de videojuegos como Fallout o The Last of Us.