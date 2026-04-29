¿Niños sin pantallas? Así controlas la vida digital

No todas las apps, juegos o videos aportan lo mismo.

HABLAR de infancia sin pantallas suena más a ideal que a realidad. Tablets, celulares, videojuegos y plataformas digitales forman parte del entorno cotidiano. El verdadero debate ya no es eliminarlas por completo, sino cómo integrarlas de forma saludable en su desarrollo.

Expertos coinciden en que la clave no está en prohibir, sino en equilibrar. La tecnología puede ser una herramienta educativa y de entretenimiento, pero también genera problemas cuando se usa sin límites o sin acompañamiento.

El uso de pantallas tiene un impacto directo en el desarrollo, pero este depende de factores como la edad, el tipo de contenido y el tiempo de exposición. La Organización Mundial de la Salud advierte que el tiempo frente a pantallas debe ser limitado en los primeros años de vida, especialmente antes de los cinco, donde el juego físico y la interacción son fundamentales.

Uno de los principales desafíos es el tiempo. El uso excesivo de dispositivos puede afectar el sueño, la concentración y la actividad física. Además, diversos estudios han vinculado un uso prolongado con dificultades en la regulación emocional y menor interacción social.

Establecer horarios para el uso de dispositivos ayuda a evitar el consumo excesivo. No se trata de eliminarlas, lo importante es darles un espacio controlado.

No todas las apps, juegos o videos aportan lo mismo. Elegir contenido educativo o interactivo puede convertir el tiempo frente a pantalla en una experiencia positiva.

El acompañamiento activo como ver contenido juntos, jugar en o conversar mejora la comprensión y reduce riesgos

Espacios como la hora de comer o antes de dormir pueden mantenerse libres de dispositivos. Esto favorece la convivencia y mejora la calidad del descanso.

EL DATO: GRACIAS al control parental, en diversos dispositivos puedes decidir cuánto tiempo pasan los menores enfrente de una pantalla.

El comportamiento de los adultos influye directamente. Limitar el uso propio de dispositivos frente a los niños es una de las formas más efectivas de enseñar hábitos saludables.

El desarrollo infantil no puede depender de una sola herramienta. Actividades como el juego físico, la lectura, el arte o el tener contacto con la naturaleza son esenciales para el crecimiento emocional y cognitivo de todos los niños.