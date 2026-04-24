IA toma Google: ya escribe 75% del nuevo código

CADA año aumenta el uso de la IA en esta plataforma

GOOGLE reveló que la Inteligencia Artificial (IA) ya genera 75 por ciento del nuevo código desarrollado dentro de la compañía, una cifra que confirma el acelerado cambio en la industria tecnológica y redefine el papel que ahora juegan los ingenieros de software.

El anuncio fue hecho por el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, durante el evento Cloud Next 2026, donde aseguró que ese código sigue en uso y revisón por ingenieros humanos antes de entrar en operación. La cifra representa un salto muy notable: en octubre de 2024 Google hablaba de un 25 por ciento y para finales de 2025 ya rondaba 50 por ciento.

“Hoy, 75 por ciento de todo el nuevo código en Google es generado por IA”, explicó Sundair Pichai, quien también sostuvo que la empresa avanza hacia flujos de trabajo “verdaderamente agentivos”, en los que sistemas autónomos ejecutan tareas complejas mientras los empleados supervisan resultados.

El Tip: Google triplicó en 18 meses el uso de Inteligencia Artificial para programar: pasó de 25 por ciento del código nuevo en octubre de 2024 a 75 por ciento en abril de 2026.

La compañía destacó incluso un caso interno donde una migración de software considerada compleja fue terminada seis veces más rápido que hace un año gracias a la colaboración entre agentes de IA y desarrolladores humanos.

El movimiento coloca a Google al frente de una tendencia que ya siguen otras gigantes tecnológicas. Microsoft informó previamente que entre 20 y 30 por ciento de su código ya es producido por IA, mientras que Meta también impulsa herramientas muy similares para automatizar desarrollo.

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Especialistas consideran que el cambio no significa la desaparición inmediata de programadores, sino una transformación del puesto: menos tiempo escribiendo líneas de código y más labores de validación, estrategia, arquitectura y control de calidad.

Sin embargo, el dato también abre debate sobre empleos junior, formación de nuevos ingenieros y dependencia creciente de modelos generativos.