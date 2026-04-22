Diviértete y aprende: videojuegos ideales para los más pequeños

UN NIÑO con su mamá, disputan algún videojuego, en foto de archivo.

EN MEDIO de la conversación constante sobre el tiempo frente a pantallas, los videojuegos han comenzado a ganar un nuevo lugar: el de herramienta educativa. Lejos de ser únicamente entretenimiento, hoy existen títulos diseñados específicamente para estimular habilidades cognitivas, creatividad y aprendizaje en niños.

Investigaciones recientes señalan que el aprendizaje basado en juegos puede generar un impacto significativo en el desarrollo cognitivo, con mejoras en habilidades como atención, comprensión y memoria.

Esto se debe a que los videojuegos combinan estímulos visuales, auditivos y de interacción que obligan al cerebro a procesar información de forma activa, algo clave en etapas tempranas de aprendizaje.

Minecraft. Aunque no nació como un juego educativo, su versión escolar lo convierte en herramienta clave en aulas del mundo. En este juego, los niños construyen, exploran y resuelven problemas.

Los entornos en 3D ayudan a desarrollar habilidades visoespaciales, fundamentales en áreas como matemáticas y ciencias.

DragonBox. Diseñado específicamente para enseñar álgebra, este juego transforma conceptos abstractos en dinámicas visuales e interactivas.

El objetivo es que aprendan sin darse cuenta, a través de retos que introducen principios matemáticos de forma progresiva. Este tipo de videojuegos demuestra que materias consideradas “difíciles” pueden volverse accesibles mediante el juego.

EL DATO: ACOMPAÑAR las sesiones de juego con explicaciones sobre las lecciones aprendidas, ayuda a una mejor comprensión para el menor.

Khan Academy Kids. Esta aplicación reúne juegos, cuentos y actividades educativas enfocadas en habilidades básicas como lectura, matemáticas y desarrollo emocional.

Es especialmente útil para edades tempranas, ya que combina contenido estructurado con dinámicas interactivas, lo que mejora la motivación y la concentración.

Toca Life World. Los juegos de simulación como éste permiten a los niños crear historias, interactuar con personajes y explorar escenarios cotidianos.

Este tipo de experiencias fomenta: habilidades sociales, imaginación y comprensión emocional.

ABCmouse. Pensado para niños pequeños, este juego ofrece rutas de aprendizaje organizadas por niveles, cubriendo lectura, matemáticas, ciencia y arte.

Su enfoque progresivo permite que los niños avancen a su propio ritmo, reforzando conocimientos básicos.

Uno de los puntos más importantes es entender que no todos los videojuegos aportan beneficios educativos. De acuerdo con expertos, el impacto depende de factores como el contenido del juego, el tiempo de uso, la edad del niño y el acompañamiento de los padres.

También es importante mantener un equilibrio. Aunque pueden mejorar habilidades como la lectura, la coordinación o la atención, no deben sustituirlos.