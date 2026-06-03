El estadio en sala: pantallas y audio para el Mundial 2026

Pantallas de 75 hasta 98 pulgadas ahora representan el 35 por ciento del total de las ganancias de la categoría

EL SILBATAZO inicial del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Presenciar la justa veraniega desde las gradas no es la única forma de vivir la pasión del torneo.

Para disfrutar de las transmisiones en Ultra Alta Definición (4K/8K) con la máxima fluidez y un sonido que replique el rugido de la tribuna, marcas como Samsung, LG, Hisense y Sony en el apartado visual, junto a JBL y Sonos en el espectro sonoro.

Samsung lidera la propuesta de gran formato para este torneo con su línea Neo QLED 4K QN90F. Esta pantalla utiliza redes neuronales para escalar la señal de televisión tradicional a una nitidez cercana al 4K. Su gran ventaja para el Mundial es el algoritmo de optimización de movimiento, que mantiene la pelota nítida sin importar la velocidad del juego, respaldado por un panel con tecnología Mini led que combate los reflejos de las salas iluminadas durante los partidos vespertinos.

LG apuesta por el contraste infinito con la serie OLED EVO C6. Su renovado modo deportes detecta automáticamente los rostros de los jugadores y los números de las camisetas. Ofrece un ángulo de visión perfecto para cuando la familia entera se reúne alrededor de la pantalla.

Para quienes buscan la máxima diagonal por su dinero, Hisense destaca con la serie MiniLED U8N, que ofrece tasas de refresco nativas muy altas y un brillo que compite directamente con la gama premium. En el extremo del purismo analítico, la Sony BRAVIA 8 OLED se apoya en su aclamado procesador XR Processor para calibrar el tono de la piel de los atletas y la profundidad del campo, ideal para las tomas cinematográficas de las repeticiones en cámara lenta.

Una gran imagen queda incompleta si el sonido ambiente del estadio se escucha plano. Las barras de sonido actuales buscan situar al espectador justo en el centro de la cancha mediante canales de audio que rebotan en el techo y las paredes.

SONOS ARC ULTRA: Se posiciona como la joya de la corona en audio premium para este verano. Su arquitectura de transductores optimizada para Dolby Atmos separa de forma inteligente las frecuencias: mientras los canales laterales envían el cántico de las porras alrededor del usuario, el canal central ecualiza la voz de los narradores para que no se pierda entre el ruido del partido.

SONY BRAVIA THEATER BAR 9: Diseñada para sincronizarse en perfecta armonía con las pantallas de la marca, utiliza la tecnología 3D Surround Sound para mapear la habitación y crear bocinas virtuales. El resultado es una experiencia inmersiva donde los silbatazos del árbitro y los impactos al balón se perciben con una dirección física real.