Computex 2026: NVIDIA revoluciona con superchip

La edición de este año de Computex marca, en el Taipei Nangang Exhibition Center bajo el lema rector “AI Together”, la escala más grande en la historia de la exposición con la participación de 1,500 empresas tecnológicas procedentes de 33 países.

Las primeras jornadas del evento tuvieron un punto de inflexión histórico para la informática de consumo y la infraestructura industrial. La transición definitiva desde la Inteligencia Artificial basada puramente en la nube hacia el despliegue local de “Agentes de IA” autónomos y físicos.

El banderazo de salida de la feria tecnológica estuvo dominado por las ponencias de los líderes de la industria del silicio, destacando la participación de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, y de Lip-Bu Tan, CEO de Intel, quienes delinearon cómo el hardware que compramos está rediseñando los flujos de trabajo de la próxima década.

El Dato: El anuncio del nuevo ROG Xbox Ally X20 se da previo al inicio del Summer Game Fest, uno de los eventos más esperados de los gamers.

NVIDIA: RTX Spark. El anuncio más disruptivo de la antesala de Computex corrió a cargo de NVIDIA durante su conferencia magistral en el Centro de Exposiciones Taipei Nangang. La compañía, que ha liderado de forma absoluta el mercado de los centros de datos, hizo su incursión más agresiva en el mercado de consumo masivo con la presentación del superchip NVIDIA RTX Spark.

Este procesador está diseñado específicamente para computadoras portátiles bajo la arquitectura de Microsoft Windows, con el objetivo de ejecutar modelos de lenguaje avanzados y agentes de IA en el dispositivo de manera local, reduciendo la dependencia de Internet y garantizando la privacidad del usuario.

A nivel técnico, la arquitectura del RTX Spark integra una GPU NVIDIA Blackwell de consumo (con 6,144 núcleos) interconectada directamente a través de NVLink-C2C con una CPU NVIDIA Grace de alto rendimiento con 20 núcleos. Esta potencia bruta permite, por primera vez en una laptop, procesar de forma nativa flujos de trabajo hipercomplejos como la ejecución de modelos de lenguaje de 120 mil millones de parámetros, renderizar escenas 3D masivas de hasta 90 GB o reproducir videojuegos AAA a resolución 1440p superando los 100 cuadros por segundo.

EMPRESA ASUS. Apenas unas horas después de los anuncios, ASUS tomó los reflectores de la feria para exhibir la integración comercial más rápida de este nuevo ecosistema en sus líneas de hardware.

La firma anunció las nuevas laptops para creadores ProArt P16 y ProArt P14, los primeros equipos comerciales del mercado impulsados por el superchip NVIDIA RTX Spark y dotados con hasta 128 GB de memoria unificada. Diseñadas para resistir las cargas multimedia más demandantes, incorporan pantallas OLED con formato 16:10 y una precisión de color profesional. ASUS introdujo Zenni Claw, su propio asistente virtual diseñado para automatizar flujos de trabajo de estilo de vida, organización y productividad sin necesidad de enviar datos a servidores externos.

En el plano de la infraestructura empresarial, ASUS demostró su flexibilidad técnica al anunciar la adopción de la plataforma NVIDIA DSX AI Factory. En su catálogo de servidores expuestos destacan sistemas modulares híbridos y alternativas 100 por ciento refrigeradas por líquido que integran configuraciones masivas con la arquitectura de servidores NVIDIA Blackwell (RTX PRO 6000) e Intel Xeon 6+, diseñados para soportar el procesamiento masivo de datos que exigen los corporativos globales.

El Tip: Con los nuevos lanzamientos por se promete una generación de computadoras más futuristas.

ROG: RENDIMIENTO EXTREMO. Para el mercado del gaming entusiasta, la división Republic of Gamers (ROG) de ASUS festejó su vigésimo aniversario con revelaciones de hardware de gama extrema. Entre las piezas centrales presentadas se encuentra la tarjeta gráfica ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20, acompañada por la monumental fuente de poder ROG Thor 3000W Titanium III, un componente diseñado para soportar configuraciones extremas de overclocking de hasta cuatro tarjetas de video de última generación simultáneas mediante transistores GaN de grado de servidor.

En el terreno de las consolas de mano, aprovechó el marco de la feria para sacudir el mercado portátil con la nueva ROG Xbox Ally X20. No es un simple lavado de cara, sino una respuesta directa a las peticiones de la comunidad gamer: mantiene la batería de 80 Wh para garantizar sesiones de juego prolongadas de su predecesora y da el salto a una impresionante pantalla OLED Nebula HDR de 7.4 pulgadas a 120Hz con 1400 nits de brillo máximo.

6 mil stands se encuentran presentes en esta edición

Intel. Aprovechó el marco de Computex para demostrar que mantiene el pulso de la innovación en semiconductores. Su CEO, Lip-Bu Tan, dio a conocer los procesadores Core Serie 3, un silicio enfocado en llevar capacidades NPU de procesamiento de IA a laptops ultradelgadas de consumo masivo con una eficiencia energética que promete superar las 21 horas de uso continuo.