MSN Messenger cambió para siempre el Internet

MUCHO ANTES de que WhatsApp, Telegram, Discord o las redes sociales dominaran la comunicación digital, millones de personas alrededor del mundo descubrían Internet gracias a una pequeña ventana con un sonido inconfundible: el aviso de que un contacto acababa de conectarse.

Ese programa era MSN Messenger, la plataforma de mensajería instantánea de Microsoft que marcó a toda una generación y sentó las bases de muchas de las funciones que hoy parecen indispensables.

Cada 22 de julio se recuerda el lanzamiento de MSN Messenger, una aplicación que debutó en 1999 como respuesta al creciente interés por la mensajería en línea. Lo que comenzó como un servicio para conversar desde una computadora pronto se convirtió en uno de los fenómenos tecnológicos más importantes de principios de los años 2000, llegando a conectar a cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

EL TIP: USUARIOS han pedido el regreso nostálgico de la plataforma o inclusive un lanzamiento solamente por el aniversario de ésta.

Cuando MSN Messenger apareció, la mayoría de las personas todavía dependían del teléfono fijo, los mensajes SMS o el correo electrónico para mantenerse en contacto.

La posibilidad de enviar mensajes instantáneos a cualquier persona conectada a Internet representó una auténtica revolución. Los usuarios podían iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, agregar contactos y conversar en tiempo real desde cualquier computadora con acceso a la red. Con el paso de los años, el programa fue evolucionando hasta convertirse en mucho más que un simple chat.

MSN Messenger introdujo herramientas que en la actualidad forman parte de prácticamente todas las aplicaciones de mensajería.

Los estados de disponibilidad, por ejemplo, permitían indicar si un usuario estaba “Disponible”, “Ausente”, “Ocupado” o “No conectado”, una función que actualmente se mantiene en plataformas laborales como Microsoft Teams o Slack.

Otra de las funciones más recordadas fue el famoso zumbido. Cuando alguien tardaba en responder, bastaba con enviar dicho sonido para hacer vibrar la ventana del chat y llamar la atención del otro usuario. Para muchos fue una función divertida, para otros, una auténtica pesadilla cuando llegaban varios de manera consecutiva.