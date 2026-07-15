Del emoji al sticker: comunicación en la era digital

Una cara sonriente, un corazón rojo, un pulgar arriba o una carita llorando de risa pueden decir más que una oración completa. Lo que comenzó hace poco más de dos décadas como un conjunto de pequeños íconos para complementar mensajes de texto terminó por transformar la comunicación digital en todo el mundo.

Cada 17 de julio, cuando se celebra el Día Mundial del Emoji, millones de usuarios recuerdan el impacto que estos símbolos tienen en la manera de expresar emociones, ideas e incluso identidad.

El Dato: De acuerdo con plataformas especializadas, el emoji de la carita llorando de risa y el corazón rojo se mantienen como los más utilizados a nivel mundial.

Mientras los emojis siguen siendo parte esencial de conversaciones en aplicaciones de mensajería, redes sociales y plataformas de trabajo, una nueva generación de recursos visuales (los stickers animados y personalizados) comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en la comunicación cotidiana.

PICTOGRAMAS digitales nacidos en Japón en 1999. ı Foto: Especial

Los emojis nacieron en Japón a finales de la década de 1990 como una forma de enriquecer los mensajes enviados desde teléfonos móviles. Su éxito fue tan grande que, con la expansión de los smartphones y las aplicaciones de mensajería instantánea, terminaron convirtiéndose en un estándar global.

El Tip: Si te encuentras en computadoras portátiles, también puedes acceder a emojis con atajos.

Actualmente existen cientos de emojis aprobados por el Consorcio Unicode, organismo encargado de garantizar que estos símbolos puedan visualizarse de forma compatible entre diferentes sistemas operativos y plataformas.

Aunque cada persona interpreta su diseño con un estilo propio, el significado general suele mantenerse. Esto ha permitido que una persona pueda comprender el sentido de un mensaje independientemente del dispositivo que utilice.

Un emoji puede suavizar una crítica, reforzar una felicitación, transmitir ironía o dejar claro que un comentario fue escrito en tono de broma. Incluso en entornos laborales, donde la comunicación suele ser más formal, los emojis ayudan a humanizar los mensajes y reducir posibles malentendidos derivados de la ausencia de lenguaje corporal.

3 mil 953 son los emojis oficiales de Estándar Unicode

Una simple cara sonriente puede indicar cercanía; un guiño puede señalar complicidad; mientras que un rostro pensativo puede expresar duda sin necesidad de escribir una explicación extensa.

Con el paso de los años, estos símbolos dejaron de ser un simple adorno para convertirse en una parte integral del lenguaje digital. Forman parte de campañas publicitarias, estrategias de marketing, publicaciones en redes sociales e incluso comunicaciones institucionales.

Del emoji al sticker: comunicación en la era digital ı Foto: Especial

La evolución de Internet trajo consigo nuevas formas de expresión visual. Primero aparecieron los GIF animados, que permitían responder con escenas de películas, series o momentos virales. Después llegaron los stickers, un formato que llevó la comunicación visual a un nuevo nivel.

Aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Messenger, Discord e iMessage popularizaron colecciones completas de stickers que representan emociones, bromas, referencias culturales e incluso personajes creados por los propios usuarios.

A diferencia de un emoji, cuyo significado suele ser relativamente universal, un sticker puede transmitir emociones mucho más específicas. Puede reflejar sarcasmo, sorpresa, entusiasmo, vergüenza, cansancio o situaciones cotidianas difíciles de representar con un simple ícono.

Uno de los principales cambios que introdujeron los stickers es la posibilidad de personalizar el lenguaje. Mientras los emojis mantienen un diseño definido por cada plataforma, los stickers pueden ser creados por cualquier usuario. Fotografías de familiares, mascotas, celebridades, personajes de caricatura o incluso expresiones propias pueden convertirse en elementos de comunicación.

Esto ha dado origen a un fenómeno completamente nuevo: cada grupo de amigos desarrolla su propio lenguaje visual. Existen stickers que sólo tienen sentido dentro de una conversación específica, alimentando códigos internos imposibles de interpretar para quienes no forman parte del grupo.

La comunicación digital dejó de ser únicamente global para convertirse también en profundamente personal, pues la humanidad lo ha relacionado.

Las herramientas de Inteligencia Artificial permiten generar emojis personalizados, crear stickers a partir de fotografías o producir ilustraciones únicas mediante simples descripciones escritas.

Plataformas de mensajería y fabricantes de smartphones han comenzado a integrar funciones capaces de generar imágenes automáticamente según el contexto de una conversación.

Aunque los stickers ganan terreno y la Inteligencia Artificial promete revolucionar nuevamente la comunicación digital, los emojis difícilmente perderán su protagonismo. Su principal ventaja continúa siendo la simplicidad. Son universales, rápidos de encontrar, ligeros y compatibles con prácticamente cualquier plataforma.