Nothing Phone (4b): el nuevo supercelular de los británicos

NOTHING AMPLÍA su portafolio de smartphones con la presentación del Nothing Phone (4b), un dispositivo que busca mantener la identidad visual de la compañía mientras incorpora mejoras en rendimiento, autonomía, fotografía e Inteligencia Artificial. El nuevo equipo llega con un diseño renovado, una versión refinada de la característica barra Glyph, el procesador Snapdragon 6 Gen 4 y una batería que promete hasta dos días de uso con una sola carga.

Adopta un diseño unibody que reúne dos de los elementos más representativos de la familia: la renovada barra Glyph, presentada anteriormente en la serie Phone (4a), y la construcción continua del modelo Phone (4a) Pro.

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Además del aspecto visual, Nothing asegura que el nuevo smartphone mejora su resistencia estructural al ofrecer un cuerpo con una capacidad de flexión 20% superior respecto al Phone (3a) Lite.

Estará disponible en negro, blanco y azul, además de una edición especial Phone (4b) RCB Edition, desarrollada en colaboración con el equipo de cricket Royal Challengers Bengaluru.

El celular tiene un precio de $7,999 con 128 GB de capacidad, en su página oficial puedes reservarlo. ı Foto: Especial

La nueva barra Glyph ahora integra 45 miniled controlados individualmente, capaces de alcanzar hasta 3,500 nits de brillo, lo que mejora la visibilidad de las notificaciones incluso en exteriores. Además de mostrar llamadas y mensajes entrantes, el sistema ofrece indicadores del progreso de carga, alertas personalizadas y señales visuales durante la grabación de video, reforzando una experiencia de uso diferente a la de otros fabricantes.

En el apartado de rendimiento, el Phone (4b) incorpora el procesador Snapdragon 6 Gen 4, fabricado mediante un proceso de 4 nanómetros que mejora la eficiencia energética respecto a generaciones anteriores.

El chipset también integra el motor de Inteligencia Artificial de sexta generación de Qualcomm, diseñado para acelerar tareas como fotografía computacional, reconocimiento de voz y funciones de IA que pueden ejecutarse directamente en el dispositivo sin depender constantemente de servicios en la nube.

El modelo global incorpora una batería de 5,200 mAh, mientras que la versión para India aumenta hasta 6,000 mAh, convirtiéndose en el smartphone con mayor duración dentro del catálogo de Nothing. Según la compañía, una carga completa puede ofrecer hasta dos días de uso en condiciones normales.

En fotografía, el Nothing Phone (4b) incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), acompañada por una lente ultra gran angular con campo de visión de 119 grados y una cámara frontal de 16 megapíxeles.

El teléfono también puede grabar video en resolución 4K a 30 cuadros por segundo, apoyándose en estabilización óptica, electrónica e Inteligencia Artificial para obtener imágenes más fluidas.