Lanzan Google Health Coach, un entrenador personal para mejorar tu salud

Google anunció una serie de novedades que muestran un nuevo enfoque frente a la tecnología de la salud, pues la compañía presentó el lanzamiento oficial de su entrenador personal con Inteligencia Artificial.

El modelo de Google Health pasó de estar moldeado en el hardware a centrarse en el software y la personalización, lo que ofrece una mejor experiencia frente al cuidado de tu salud integral.

Google just released the Fitbit Air for just $99



> Just 12 grams

> No mandatory subscription

> 7 day battery life

> 5 minute charge gives full day of use

> 24/7 heart rate tracking

> Swappable bands

> Connects with Google Health Coach and Gemini ($10 optional subscription)

>… pic.twitter.com/YGlBvUWE4Y — Noah Cat (@Cartidise) May 8, 2026

El avance en la tecnología por la salud viene acompañado del lanzamiento de Fitbit Air, un dispositivo de solo 12 gramos, sin suscripción obligatoria, con 7 días de duración de batería y seguimiento de frecuencia cardíaca 24/7.

Google sitúa al Fitbit Air como punto de entrada, al Health Coach como impulsor de la suscripción y a la app Google Health como centro unificador de la experiencia.

El entrenador personal de Google

El asistente de salud está basado en Inteligencia Artificial y ha pasado de la fase beta a estar integrado plenamente en el ecosistema de Google y está diseñado sobre la arquitectura de Gemini.

El coach analiza datos de actividad, descanso y salud para proponer entrenamientos, pautas de recuperación y consejos de sueño, los cuales están adaptados a cada usuario sin que se le solicite de manera explícita.

Google is launching the Gemini-powered Google Health Coach globally starting May 19, moving the platform out of its public preview phase.



The AI acts as a 24/7 personalized advisor, connecting the dots across fitness, sleep, nutrition, and personal medical records to provide… pic.twitter.com/CrWbdEsTeU — Wes Roth (@WesRoth) May 8, 2026

Además, el entrenador ya puede procesar registros médicos, documentos PDF y fotografías subidas por el usuario, lo que da la oportunidad a recomendaciones aún más personalizadas y útiles para los casos individuales.

El Health Coach está disponible tanto en Android como en iOS al utilizar cualquier dispositivo FitBit compatible. La compañía apuesta a que la integración con Gemini y el análisis avanzado de datos le darán una ventaja sobre otras marcas como Garmin y Oura.

Será a partir del 19 de mayo que la aplicación de FitBit cambiará su nombre a Google Health, un cambio que no afectará registros previos de los usuarios.

La app renovada agrupa información de wearables, Apple Health, Health Connect y registros médicos en una sola interfaz con cuatro pestañas principales: Hoy, Fitness, Sueño y Salud.

Para los usuarios de FitBit, la actualización representa el mayor cambio de plataforma en años. La percepción de mejora o pérdida dependerá de la integración de cada usuario con el ecosistema de Google.

La elección de Google por apostar por la tecnología en el ámbito de la salud refuerza la tendencia hacia la salud personalizada a través de la Inteligencia Artificial y la integración de datos para redefinir la experiencia del usuario.