Cada vez más personas priorizan el bienestar físico y mental. La tecnología se convirtió en una aliada clave para monitorear hábitos saludables y mejorar la calidad de vida. Desde aplicaciones móviles hasta dispositivos portátiles, el mercado fitness evoluciona constantemente para ofrecer herramientas más prácticas, discretas y accesibles que ayuden a mantener este estilo de vida.

El sector deportivo alcanzó un auge significativo en los últimos años. Según datos de la Concanaco Servytur, sólo en México, la industria genera ingresos anuales por más de 38 mil millones de pesos. Cada vez hay más personas que buscan mejorar su salud al monitorear sus signos vitales durante el día, alimentarse bien y mejorar su higiene del sueño.

Fitbit Air, el futuro de la tecnología en el fitness ı Foto: Especial

El Tip: Google compró Fitbit en enero del 2021 por 2.100 millones de dólares.

Por este motivo, la industria tecnológica mira hacia el desarrollo de aplicaciones y dispositivos por el bienestar físico de quienes se encuentran interesados en una vida más sana. Google anunció recientemente el lanzamiento de Fitbit Air, una pulsera de actividad física sin pantalla de 100 dólares (1,721 pesos mexicanos) que perfila el panorama de los dispositivos portátiles hacia alternativas más ergonómicas y completas.

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Este dispositivo hace todo lo que se espera de un wearable deportivo: registra los pasos, distancia recorrida, sueño, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno en la sangre y variabilidad de frecuencia.

Fitbit Air funciona junto a nuevo entrenador de salud, integrado en la aplicación renovada de Google Health. La intención es dar una experiencia unificada en favor del bienestar al apostar por la salud. Admite comandos de voz para registrar la actividad física y las comidas, aunque no puede responder al usuario, contrario a los relojes inteligentes. Se carga en sólo 90 minutos y cuenta con autonomía de siete días.

5 semanas puede durar la carga de la pulcera inteligente

Fitbit Air ı Foto: Especial

Respecto al diseño, la pulsera no tiene botones ni pantalla, pues utiliza una luz pequeña que indica el nivel de batería. Se encuentra disponible en cuatro colores diferentes y hay una variedad de correas a la venta, para llevarlo a cualquier lugar.

El wearable ofrece una alternativa a quienes buscan seguimiento de actividad física más simple y sin distracciones. En ese sentido, Fitbit Air guarda un gran parecido con Whoop, una pulsera deportiva que destacó en los últimos meses por su apariencia discreta, pues se trata de una correa de tela que oculta la batería y sensores.

Whoop se convirtió en un producto con un alcance limitado en el mercado, pues pide una suscripción anual que comienza en los 200 dólares (3 mil 443 pesos mexicanos) para que se pueda adquirir el servicio. Por otro lado, la nueva opción de Google solo requiere un pago inicial por el hardware.

Fitbit Air ı Foto: Especial

La pulsera ya incluye tres meses de Google Health Premium y un entrenador personal potenciado por Gemini, la Inteligencia Artificial de Google que crea rutinas personalizadas y recaba información para proponer planes funcionales a largo plazo. Después, abre la opción a una membresía de 10 dólares (172 pesos mexicanos), aunque funciona sin ella.

Se trata de un compañero de bienestar proactivo que utiliza una tecnología de sensor de alta fidelidad en un dispositivo pequeño y discreto que permite un seguimiento avanzado de la salud

Fitbit Air marca la nueva dirección del mercado de la tecnología y salud, al ofrecer funcionalidad, personalización y accesibilidad.

Puedes cambiar tu look en segundos, solo tienes que extraer el pebble y modificar la correa por una de las muchas opciones disponibles para que combine.