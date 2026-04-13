Britney Spears ingresa a rehabilitación tras ser arrestada

Britney Spears ingresó de manera voluntaria en un centro de rehabilitación. Esto ocurre cinco semanas después de que la famosa fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias ilícitas.

La revista People informó sobre la rehabilitación de Britney Spears después de que fuentes cercanas a la celebridad hablaran sobre como la decisión de ingresar en un centro especializado responde a la necesidad de “dar un paso adelante” en su bienestar personal, tras un episodio que su propio equipo calificó de “completamente inexcusable”.

Fue este domingo que la famosa fue ingresada al centro donde buscará limpiarse del consumo de sustancias nocivas. El arresto ocurrió el pasado 4 de marzo, después de que agentes del condado de Ventura, en el sur de California, detectaron un comportamiento errático al volante.

Tras someterse a varios controles para comprobar si estaba sobria, la cantante fue detenida y puesta en libertad horas más tarde. Según The Hollywood Reporter, la cantante deberá comparecer ante un juez el 4 de mayo por lo ocurrido.

Según el entorno de la intérprete de ‘Lucky’, la mujer se mostró arrepentida por lo ocurrido y preocupada por la situación que podrían enfrentar sus hijos.

“Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”, señaló un representante de la artista en un comunicado difundido entonces.

“Sus hijos pasarán tiempo con ella”, añadió. “Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para garantizar su bienestar y éxito”, señaló.

Britney Spears fue hospitalizada tras ser arrestada ı Foto: Reuters

En 2021, Spears puso fin a la tutela legal ejercida por su padre sobre ella. En octubre de 2025, su exmarido Kevin Federline expresó su preocupación por la artista en unas memorias en las que consideró que era “hora de dar la voz de alarma” sobre su comportamiento.

La cantante ya ingresó brevemente en rehabilitación en 2007 tras protagonizar varios incidentes públicos. En enero de 2008, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos, fue hospitalizada en dos ocasiones brevemente en un centro de tratamientos de salud mental.