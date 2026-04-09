Videos de moteles en Culiacán: El escándalo de supuestos videos filtrados en redes

En redes sociales surgió una nueva denuncia y preocupación entre los usuarios, ya que está circulando la información de que en moteles de Culiacán se grabaron miles de videos de manera clandestina, los cuales ahora se difunden en Internet.

Varias páginas de redes sociales, Reedit y de noticias locales de Culiacán están alertando a los usuarios sobre estas filtraciones de vides íntimos de personas que rentaron las habitaciones y no sabían que las habían grabado sin su permiso.

“Escándalo en Culiacán: ¡Más de 1000 videos íntimos de moteles circulan en todo México!Aunque parezca increíble, más de mil grabaciones clandestinas realizadas en moteles de Culiacán han sido filtradas y ahora se comercializan en el mercado negro a nivel nacional"; se lee en una publicación de Oye Culiacán.

Según las páginas que exhiben esta situación señalan que las personas aparecen en las grabaciones en momentos íntimos.

Usuarios reaccionan a supuestos videos filtrados de moteles

En la plataforma de Reddit es donde se ha comentado más el tema, de hecho un usuario publicó una supuesta lista moteles en donde se habrían grabado estos videos que se habrían filtrado en las redes sociales.

"Es bien sabido que los moteles tienen cámaras escondidas y que incluso se vendían los videos, el ped... es saber dónde subieron esos videos pa ver si salió uno", “Eso de los moteles filtrados salen a cada rato y en distintas ciudades diferentes pero nunca nadie puede dar una evidencia clara de que si sea cierta la filmación”, “En Tamaulipas se dio un caso así y arrestaron a los dueños”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Publicación de Reddit sobre los videos de moteles que supuestamente se filtraron ı Foto: Reddit

Sin embargo, hasta el momento, no existen reportes oficiales ni investigaciones confirmadas sobre estos señalamientos en Culiacán.

En marzo pasado también se publicó una noticia almomento-noticias de que también se habían filtrado 1000 videos de moteles, pero de Querétaro.

También en las redes de TV Azteca Veracruz se informó de una supuesta filtración de videos grabados en moteles de Veracruz. En este reporte se dijo que no hay reportes formales ni tampoco responsables confirmados por el momento.