Britney Spears revela que volverá a los escenarios fuera de Estados Unidos

Britney Spears, la Princesa del Pop, dio a conocer su deseo de volver a los escenarios, una noticia que emocionó a millones de fanáticos, aunque también entristeció a aquellos que viven en Estados Unidos, pues la mujer reveló que no desea presentarse en territorio americano.

En enero del 2024, Britney Spears reveló que nunca regresaría a la música. “¡¡¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas!!! Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí“, expresó en su momento.

Britney Spears anuncia que se muda a México ı Foto: IG Britney Spears

Britney Spears volverá a los escenarios

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de ‘Lucky’ publicó una foto donde la podemos ver años atrás sentada junto a un piano color blanco, luciendo una enorme sonrisa y sosteniendo un micrófono entre las manos.

En la descripción de la imagen, habló sobre los polémicos bailes que realiza en su cuenta de Instagram: "Curiosamente, bailo en IG para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí y a veces es embarazoso... pero caminé a través del fuego para salvar mi vida", aseguró.

“Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto", aseguró.

Al hablar de su hijo, mencionó que “es una gran estrella” y dijo que se siente honrada de estar en su presencia. Las declaraciones generaron sorpresa y emoción, tanto por la revelación de que otro Spears incursiona en la música, como que la Princesa del Pop busca volver a los escenarios.

Los hijos de Britney Spears tienen 20 y 19 años de edad y fueron fruto de su matrimonio con el exbailarín Kevin Federline, con quien se casó en el año 2007. Ellos se llaman Sean Preston y Jayden.