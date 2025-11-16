Britney Spears y las Kardashian tienen una épica noche de chicas | VIDEO

Britney Spears se reunió con Kim Kardashian por primera vez en 13 años. El épico momento ocurrió la noche del viernes en casa de la empresaria y también estuvo presente su hermana Khloé, así como el mánager de la cantante, Cade Hudson.

Britney Spears y las Kardashian tienen una épica noche de chicas

Kim Kardashian reveló a través de sus redes sociales que ella y su hermana Khloé pasaron un buen rato con Britney Spears y su representante en su mansión de Calabasas, California.

También difundió fotos grupales de las cuatro haciendo gestos divertidos ante la cámara, reunidas en una misma habitación.

En la primera imagen publicada por la mayor de las Kardashian, ella aparece sentada sobre una cama haciendo el signo de la paz, mientras Khloé sonríe a su lado.

Detrás de Hudson, quien aparentemente tomó la selfie grupal, Britney Spears posa sacando la lengua. Kim Kardashian viste unos leggings negros y una blusa con chaqueta, su hermana lleva un pijama con estampado navideño y la cantante luce una camisa amarilla de cuadros.

Después se publicó una segunda foto donde los cuatro aparecen bañados en luz rosa.

Britney se reúne con Kim y Khloe Kardashian ı Foto: IG kimkardashian

Además de estas imágenes, Britney Spears hizo lo propio y compartió en su feed de Instagram un video donde Kim y Khloé besan tiernamente sus mejillas.

La también actriz acompañó el clip con un mensaje de agradecimiento para las Kardashian: "Una familia cálida, hermosa, amable... ¡¡¡Gracias por permitirme jugar con sus hijos y cenar!!! ¡¡Fue un honor pasar tiempo con ustedes!! Felices Fiestas“.

Este encuentro entre la artista y Kim Kardashian es de relevancia porque ocurrió 13 años después de su último encuentro, cuando festejaron juntas en la gala de los Premios Grammy de 2012.

Pese a los años separadas, la ex de Kanye West ha expresado públicamente su apoyo a Britney, sobre todo tras el estreno del documental Framing Britney Spears, publicado en 2021.

Además, esta noche de chicas significó la reaparición de Britney Spears apenas una semana después de que regresara a Instagram tras haber desactivado su cuenta en medio de su conflicto con su ex, Kevin Federline.

El padre de los hijos de la intérprete de “One More Time” publicó recientemente un libro de memorias You Thought You Knew (Pensabas que lo sabías), donde el hombre detalla supuestamente la relación tormentosa que llevan sus hijos con su madre.