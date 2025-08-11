Kim Kardashian viaja a México por costoso tratamiento no aprobado en EU

Kim Kardashian visitó México recientemente para someterse a un tratamiento de células madre que no se encuentra disponible en Estados Unidos. La socialité compartió con emoción los pormenores de su procedimiento.

Y es que Kim Kardashian ha destacado a través de los años por el cuidado especial que el da a su cuerpo con la intención de aumentar su belleza física, lo que la ha llevado a someterse a varias operaciones estéticas y tratamientos especiales que le permiten destacar en Hollywood.

Ahora, después de popularizar junto a otras celebridades el uso de esperma de salmón para obtener beneficios en la piel, la famosa compartió su experiencia tras someterse a una terapia con células madre en México.

Kim Kardashian se hace exclusivo tratamiento en México

A través de una publicación en la plataforma de Instagram, la empresaria compartió una serie de imágenes en un consultorio en México de la cadena de medicina regenerativa, así como fotos del tratamiento al que se sometió y una más donde podemos ver que su hermana Khloe la acompañó.

“Recientemente volví al Dr. Khan para abordar el dolor crónico de espalda con el que he estado sufriendo durante años. Experimenté alivio de inmediato, y el dolor insoportable finalmente se ha ido“, indicó sobre su experiencia usando células madres en la República Mexicana.

La mujer compartió que anteriormente, el tratamiento de células madre la ayudó a sentirse mejor de una lesión de años atras: "Hace dos años, me rompí el hombro mientras levantaba pesas, dejándome en un dolor debilitante. Lo intenté todo para encontrar alivio, luego aprendí sobre el potencial de la terapia de células madre“, explicó.

"Recuperé el rango completo de movimiento, y mi hombro se ha sentido completamente normal desde entonces“, reveló sobre el buen resultado que obtuvo. Además, indicó a sus seguidores que hagan su investigación sobre el producto antes de realizarlo, pues los efectos pueden ser diferentes en cada persona.

Sobre el motivo por el que vino a México, explicó: "Dado que las células madre de Muse aún no son accesibles en los Estados Unidos, tuve que viajar a México para ser tratada por el equipo del Dr. Khan”, dijo y añadió, “rezo para que la ciencia continúe evolucionando para que más personas puedan beneficiarse”.

En su cuenta de Instagram, el Doctor Adeel Khan que trató a Kim Kardashian en México, comparte otros videos y fotos con más celebridades. Además, en su descripción promete “ayudar a evitar la cirugía, corregir enfermedades crónicas y ralentizar el envejecimiento con nueva tecnología cuando otras soluciones han fallado”.