Se reveló recientemente que Kim Kardashian podría dar vida a la antagonista en la próxima película live-action basada en las icónicas muñecas Bratz, pretendiendo replicar el fenómeno cinematográfico de Barbie (2023), que recaudó 1 450 millones de dólares a nivel mundial. Además, podría ser la productora de la cinta.

Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, según Variety, se espera que Kim Kardashian, conocida por su estilo ultra definido y su estética Y2K, se incorpore al elenco como villana, además de formar parte del equipo de producción junto a Erik Feig, Julia Hammer (Picturestart) y los hermanos Jason y Jasmin Larian, fundadores de MGA Entertainment.

Según medios como The Daily Beast, “se considera que nadie se parece tanto a una muñeca Bratz como Kim Kardashian”, por lo que su selección ha sido recibida con entusiasmo bajo el comentario: “Kim was literally made for this role. It’s actually genius!”. Esta reacción se enmarcaría en una tendencia que ya se anticipaba desde 2023, cuando vestida como muñeca para Halloween subtituló su foto: “BRATZ DOLLZ”.

Esta sería la primera vez que Kim participaría en una adaptación de Bratz desde que su hermana Kylie Jenner co-creó la línea Bratz x Kylie en 2023, coleccionables inspirados en sus looks más emblemáticos, como los de las Met Gala.

No obstante, el anuncio ha despertado división entre el público: mientras unos celebran que la estética Y2K de Kardashian encaje con la imagen de las muñecas, otros cuestionan sus habilidades actorales y el rumbo que tomará la película.

Kim Kardashian sería la nueva villana del live-action de Bratz

El proyecto será escrito por Charlie Polinger y Lucy McKendrick, responsables de la película de terror The Plague (2025), y su objetivo será emular el éxito taquillero de Barbie sin replicarlo, pero manteniendo una visión fresca y moderna.

Cabe recordar que Bratz, lanzadas por MGA Entertainment en 2001 en contraste con las clásicas Barbie, destacaron por su inclusión étnica, labios carnosos y moda atrevida, convirtiéndose en un fenómeno global.

Aunque aún desconocemos quién más integrará el elenco ni si veremos caras del filme Bratz: The Movie (2007), el nuevo largometraje pretende retomar y evolucionar la esencia rebelde de las muñecas.

mind u we already have a great bratz live action https://t.co/GL8GK5pXLh pic.twitter.com/UcRgrIqIIf — dreamie 🍰 cw: clone wars s2 (@anidalaisms) June 25, 2025

Kim Kardashian asume un rol clave como villana y productora en la nueva película live-action de Bratz, apoyada por un equipo de producción sólido y una narrativa aún velada. La apuesta busca combinar el poder de la moda, la nostalgia del Y2K y el starpower de Kardashian. Sin embargo, queda por verse si logrará superar las expectativas y el recuerdo del gigante que fue Barbie.