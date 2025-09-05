Skims CDMX: ¿Dónde se encuentra la primera tienda en México de Kim Kardashian?

¡Llegó Skims a la CDMX! La marca de ropa interior de Kim Kardashian que a través de los años ha destacado por su calidad y la forma en la que consigue moldear el cuerpo femenino, además de algunos diseños arriesgados, siempre mantenido la gama de colores en neutros, para que queden con todo.

Abren Skims en Plaza Artz

Siete años después del nacimiento de la marca, se abrió la primera tienda de Skims en México y se eligió una exclusiva plaza al sur de la CDMX para se la primera donde puedes encontrar todos los productos de ropa interior diseñados por Kim Kardashian.

Abren Skims en Plaza Artz ı Foto: Instagram

La empresaria fue quien confirmó la apertura de la tienda recientemente, al repostear una serie de historias de su marca donde celebraban la llegada de la primera boutique permanente en el país, además de mostrar algunas imágenes de cómo luce por dentro.

“Ahora abierto: Skims Ciudad de México. Nuestra primera ubicación minorista está oficialmente abierta en la icónica Artz Pedregal en CDMX”, explican brevemente antes de compartir una serie de historias de la tienda y los productos que manejan.

Hay de todo. Desde los bodys virales que marcan tu figura hasta la ropa interior, sudaderas y pantalones para que te armes tus atuendos. La apertura de la tienda generó mucha expectativa y sin duda, se convertirá en un sitio concurrido.

Skims CDMX ı Foto: Especial

La apertura de la tienda era muy esperada por el público objetivo desde que en mayo, se hizo viral un video en el que podíamos ver el logo de la tienda en una pared de Artz, donde además aparecían los característicos enterizos moldeadores de la marca.

Posteriormente, ya se podía ver la fachada del lugar, aunque seguía sin estar abierto. Fue este 5 de septiembre que finalmente la tienda abrió sus puertas, con grandes invitados al evento exclusivo como Diana Bovio. Yalitza Aparicio, Mabel Cadena, Martín Barba, Zuria Vega, Bárbara de Regil y muchas personalidades más que se dieron cita en la nueva tienda de Skims.