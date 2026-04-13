Las FOTOS y VIDEOS más virales de Nicole Verón

En diciembre del 2025, se hizo viral un video en el que la joven de 25 años de edad, Nicole Verón, dio de qué hablar al publicar un video erótico en el que aparecía con el uniforme de su trabajo como policía.

Aunque aparecer con su uniforme de policía hizo que Nicole Verón perdiera su puesto, la mujer ganó bastante reconocimiento en plataformas de contenido para adultos, pues incluso la comenzaron a llamar “la policía de OnlyFans”, por lo que ella incluso replicó su estrategia de lucir el traje.

¿Quién es Nicole Verón? ı Foto: Especial

La creadora de contenido era una patrullera de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en noviembre del 2025 fue que se encontraba bajo una licencia médica, por lo que cobró la mitad de su salario y necesitaba ingresos extra de manera rápida.

“Comencé con la venta de contenido sin pensar en las consecuencias que iba a tener a futuro. Cuando subí los videos con el uniforme, no estaba tan interiorizada sobre los problemas que podían surgir. No lo hice adrede. De un día para el otro me desperté y estaba en todos los programas de televisión”, comentó al medio TN.

Su video más viral en TikTok es uno en el que camina con su uniforme mientras que alguien se acerca para preguntarle si es o no la chica del video, en referencia a sus videos virales de cine para adultos. Dicho clip tiene más de medio millón de vistas.

Nicole actualmente tiene 25 años de edad; fue mamá a los 16 años de edad y logró terminar la secundaria con el apoyo de sus padres. Después, entró a la policía por vocación, pero rápidamente se dio cuenta de que no era para ella.

“A los tres meses me di cuenta de que esto no era para mí. Vi cosas que no son gratas: el acoso de los jefes, el acomodo dependiendo de si sos linda para ver si te mandan a la calle o a un puesto interno, y temas de corrupción fuertes. Si no formás parte de eso, te meten igual”, agregó.

Sus fotos y videos más virales son aquellas en las que posa con su uniforme de policía, ya que causa sorpresa y polémica entre seguidores y el público en general. Cabe mencionar que su cuenta de Instagram no