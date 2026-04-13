Hasta hace pocos meses, Nicole Verón era una mujer policía, quien buscó un nuevo rumbo en su vida, por lo que se logró hacer viral como creadora de contenido íntimo después de aparecer en un clip con su uniforme del trabajo.

¿Quién es Nicole Verón?

Nicole Verón era una patrullera de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en noviembre del 2025 fue que se encontraba bajo una licencia médica, por lo que cobró la mitad de su salario y necesitaba ingresos extra de manera rápida.

“Comencé con la venta de contenido sin pensar en las consecuencias que iba a tener a futuro. Cuando subí los videos con el uniforme, no estaba tan interiorizada sobre los problemas que podían surgir. No lo hice adrede. De un día para el otro me desperté y estaba en todos los programas de televisión”, comentó al medio TN.

Al día siguiente de la viralización, la mujer recibió una notificación por un sumario administrativo bajo el cargo de “uso indecoroso del uniforme” y fue relevada de su cargo.

Nicole actualmente tiene 25 años de edad; fue mamá a los 16 años de edad y logró terminar la secundaria con el apoyo de sus padres. Después, entró a la policía por vocación, pero rápidamente se dio cuenta de que no era para ella.

“A los tres meses me di cuenta de que esto no era para mí. Vi cosas que no son gratas: el acoso de los jefes, el acomodo dependiendo de si sos linda para ver si te mandan a la calle o a un puesto interno, y temas de corrupción fuertes. Si no formás parte de eso, te meten igual”, agregó.

Incluso después de su expulsión por su video viral, la joven de 25 años asegura que recibió propuestas inapropiadas de altos mandos: “Mensajes de jefes importantes con propuestas de ‘¿querés volver, pero tenés que hacer esto’’, cosas con doble sentido totalmente fuera de lugar”.