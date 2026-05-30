La polémica entre Naim Darrechi y Yeri Mua volvió a encenderse en redes sociales después de la detención del influencer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el miércoles.

Aunque el español fue liberado horas más tarde, usuarios comenzaron a especular que su arresto había sido una “trampa” organizada por su expareja, lo que derivó en una ola de críticas y comentarios negativos contra la veracruzana.

Ante los ataques y comentarios que circulan en redes, el propio Naim decidió aclarar públicamente la situación; esto dijo.

Naim Darrechi revela si Yeri Mua estuvo involucrada en su arresto en el AICM

Naim Darrechi fue detenido el 27 de mayo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras un conflicto con personal de una aerolínea, pues fue acusado de discriminación. Aunque fue liberado horas después, las redes sociales se llenaron de teorías que apuntaban a Yeri Mua como la supuesta responsable.

Naim Darrechi ı Foto: IG naimalejandrodarrechi/X Tropicxs_media

Para frenar las críticas, el creador de contenido publicó un video en TikTok donde negó rotundamente la participación de su expareja: “Se los pido de corazón, por favor, paren el hate contra Yeri. Ella no ha tenido nada que ver con lo que pasó en el aeropuerto. Absolutamente nada”.

El influencer también reflexionó sobre sus errores y agregó: “Todos cometemos errores. Tanto yo, como ella, como ustedes, todos cometemos errores. Y la c*gamos, es normal”. Además, aseguró que su acercamiento a la fe lo ha llevado a dejar atrás el rencor y la envidia, dando a entender que no quiere seguir en conflicto con Yeri Mua: “Desde que me acerqué a Dios, el odio se me ha ido en mi corazón”.

Finalmente, Naim Darrechi agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió que lo acompañen en este cambio de actitud: “Gracias por escucharme, gracias por apoyarme. Y como dice Maluma, paz”.

De este modo, Naim Darrechi reveló si Yeri Mua estuvo involucrada en su arresto, poniendo fin a las acusaciones contra la creadora de contenido y llamando a sus seguidores a detener el acoso en redes sociales.

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