El influencer español Naim Darrechi protagonizó un nuevo escándalo que lo llevó a ser detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que se suma a sus múltiples problemas con la justicia.

Su arresto se volvió viral en redes sociales pues sus acompañantes realizaron transmisiones en vivo mientras los policías lo trasladaban a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Además, se difundió un clip en el que algunas amigas del creador de contenido arman un zafarrancho con las sobrecargo. Te contamos qué pasó y dónde está Naim Darrechi.

¿Qué pasó con Naim Darrechi y dónde se encuentra?

La noche del 27 de mayo de 2026, Naim Darrechi arribó a la Ciudad de México en un vuelo procedente de Puerto Vallarta, acompañado por la empresaria Sol León y su pareja Katy Cardona. Sin embargo, su paseo terminó en caos.

El personal de la aerolínea denunció al creador de contenido, por lo que de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron para arrestarlo.

Por este motivo detuvieron a Naim Darrechi ı Foto: Redes sociales

En un video transmitido en vivo por Sol León, se observó el momento en que personal de seguridad ingresa al avión y escoltan a Naim Darrechi fuera de la aeronave.

Al inicio, las acompañantes del influencer mencionaron que el motivo de la detención era el uso de un vapeador con marihuana dentro del avión, pero más tarde su abogado Víctor Carrillo aclaró que la detención se debió a una denuncia por discriminación verbal contra dos empleadas de la aerolínea.

Finalmente, tras horas de encierro, Naim Darrechi fue liberado la madrugada de este jueves 28 de mayo, gracias a un proceso legal exprés, según informaron personas cercanas a él.

En imágenes difundidas por Sol León, se le vio salir acompañado de su abogado y su pareja. El mallorquín abrazó a la empresaria y le agradeció el apoyo que le brindó durante el proceso legal.

Actualmente, Naim Darrechi se encuentra en libertad, aunque las autoridades mantienen bajo reserva el estatus de la investigación, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas repercusiones legales en su contra.

Se hizo #JusticiaPorNaim, mañana abordaremos a detalle este tema. Gracias a todos los que estuvieron presentes, esto fue gracias a todos ustedes. Vamos a dormir; Naim, Katy y Derek ya están descansado en casa. #solleon #naimdarrechi #katycardona pic.twitter.com/XUAmfuRY9D — Sol Leon (@tudollfavoritaa) May 28, 2026

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Alejandro Darrechi nació el 28 de febrero de 2002 en Mallorca, España. Con sólo 24 años, se ha posicionado como uno de los influencers más polémicos de habla hispana, pues ha protagonizado varios problemas con la ley española y mexicana.

Además, ha tenido varios enfrentamientos públicos con su exnovia Yeri MUA y recientemente fue parte de La Mansión VIP, un reality show creado por HotSpanish.