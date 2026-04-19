Niurka golpea a Naim en La Mansión VIP y estalla contra HotSpanish | VIDEO

Niurka golpea a Naim en La Mansión VIP y estalla contra HotSpanish

Niurka protagonizó un momento polémico este domingo durante la primera eliminación de La Mansión VIP, donde arremetió contra HotSpanish y la producción y agredió físicamente a Naim Darrechi antes de ser revelada como la primera eliminada de la temporada.

Niurka estalla en la gala de La Mansión VIP

Todo se desarrollaba con normalidad en la gala de La Mansión VIP hasta que llegó el momento en que se anunció que su novio, Bruno Espino, había sido salvado por el público, con lo que se entendía que Niurka sería la primera eliminada del proyecto.

Niurka golpea a Naim en plena gala por ir a abrazar a Bruno #LaMansionVIP pic.twitter.com/Yq9tiAVlYc — MAURG1 🕊 (@maurg1) April 20, 2026

Por la adrenalina del momento, Naim Darrechi corrió para abrazar a Bruno, como una manera de celebrar que el hombre recibiera el apoyo del público. Sin embargo, ‘La Mujer Escándalo’ golpeó y empujó al influencer para evitar que celebrara con su novio.

“Sácate a la ver**”, expresó ella, lo que rápidamente generó sorpresa y HotSpanish la cuestionó por sus acciones, al decirle que no había necesidad de agredir a las personas: “Me vale. A nosotros nos han agredido y no han hecho nada, ¿Quieres que te recuerde en esta gala?“, le cuestionó.

Tras criticar que no les informaran sobre lo que se hizo, Niurka dejó ver su enojo y cuando HotSpanish le pidió a Bruno que se moviera para seguir con le gala, ella replicó. “No va a pasar de ese lado, continúa con tu gala”, dijo.

Por su parte, Bruno expresó que en la mañana escucharon audios externos donde usaban apodos para ellos, lo que para la famosa era una provocación.

Naim por su parte, defendió que los mensajes eran del público y criticó a la mujer por no alegrarse de que a su novio le fuera mejor que a ella. “Soy impredecible”, replicó ella y cuando Naim le dijo que “es una mier**” como persona, ella contestó, “la mierd** que gente como tu me hizo ser”.

Naim Vs Niurka 😱🔥 eso se puso color de hormiga #lamansiónvip pic.twitter.com/zn1q8mTbUp — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 20, 2026

“Aunque te vayas, deberías alegrarte (de tu novio)”, señaló Darrechi, mientras que la vedette seguía con la misma línea. El momento rápidamente ganó viralidad en redes sociales.

A pesar de que HotSpanish quería seguir con el programa y pedía que Bruno se moviera de lugar de acuerdo con el protocolo, la vedette seguía furiosa y fue imposible conseguirlo.

“Te mueves y me largo”, expresó la actriz después de que Bruno comenzara a acceder con apartarse. “Siento que esto es una falta de respeto para nosotros, sobre todo para el público”, dijo el organizador del programa.

Por su parte, la famosa aseguró que lo que ocurre dentro del programa “es una confabulación muy baja”, mientras que el youtuber señaló que la mujer se siente inferior a sus compañeros creadores de contenido.

“Tengo la trayectoria que tu no tienes”, dijo HotSpanish y luego mencionó que sabe que Bruno es un buen hombre y espera que en el futuro pueda tomar decisiones por su cuenta.

Antes de salir, Niurka señaló que Bruno es “su hombre” y como lo había traído, se lo llevaba con ella. De este modo, terminó su polémica participación en La Mansión VIP.