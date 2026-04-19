Niurka amenaza a Sol León en La Mansión VIP: ‘Ten cuidado con tus imprudencias’ | VIDEO

Niurka advirtió a Sol León sobre el comportamiento que ha tenido en La Mansión VIP, en medio de la polémica que se ha generado por diversos encontronazos que han protagonizado, pues parece que sus personalidades no logran empatar del todo.

En más de una ocasión, ambas famosas han tenido momentos llenos de tensión, donde hay confrontaciones directas y en las que también se ven involucradas otras personalidades, ya sea dentro del programa o mencionadas en las conversaciones.

La cosa se puso tensa entre Niurka y Sol León #lamansiónvip pic.twitter.com/jBUxJrcZjq — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 14, 2026

Niurka advierte a Sol León

En la fiesta del pasado viernes, después de una intensa discusión, Niurka se acercó a Sol León para avisarle que si seguían teniendo discusiones que suban de tono, ella no dudará en reaccionar de manera más brutal.

La grabación de la casa captó el momento en que ‘La mujer escándalo’ se acerca a su compañera de programa y con una expresión seria le comienza a decir que la considera una dama y por eso mismo no ha querido excederse en sus contestaciones.

“Ten cuidado con tus imprudencias porque el día que yo te diga una ofensa, no te va a gustar. No te la quiero decir porque eres una dama, una empresaria, una reina, una madre. Me he aguantado mucho, yo soy muy mecha corta”, advirtió.

Durante la conversación, Niurka puso en duda si las declaraciones de Sol son reales o por el contrario, vienen de algún personaje, ante lo que la famosa replicó que no fingía nada en lo absoluto.

“Yo tengo uno más cabr*n que el tuyo y no es personaje tampoco, es genuino”, le dijo Niurka, 2le respondo a la gente que se burla de los demás. Yo no amenazo, yo aviso y te lo estoy diciendo en privado porque yo cuando disparo, es con bazuca a matar", sentenció.

Ante esto, Sol replicó y Niurka repitió que solamente deseaba que su contraparte respetara a las demás personas. “El día que yo dispare, se va a hacer viral y todo el mundo te va a llamar así”, advirtió.

El enojo de la vedette surgió porque la empresaria llamó “jodid**” a las personas que se encuentran en la parte baja de la tabla, un comentario que a la actriz le pareció bastante desagradable.