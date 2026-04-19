Descubren a Queen Buenrostro y Suavecito en momento íntimo en La Mansión VIP | VIDEO

Descubren a Queen Buenrostro y Suavecito en momento íntimo en La Mansión VIP

Queen Buenrostro y Suavecito dieron de qué hablar en La Mansión VIP, después de que se convirtieron en los habitantes que disfrutaron de la habitación privada, por lo que aprovecharon para tener un momento de intimidad.

La pareja ha demostrado que sin importar las cámaras en todas las habitaciones, saben cómo evadirlas para poder tener encuentros íntimos entre ellos como lo harían con normalidad, sin ser captados de manera directa.

A los pocos días de su llegada a La Mansión VIP, Suavecito y Queen Buenrostro ya habían tenido intimidad en la habitación común, lo que incluso despertó a Eli Esparza en un momento, aunque ellos solo se preocuparon por no ser grabados de manera explícita.

Así descubrieron a Queen Buenrostro y Suavecito en momento íntimo

Recientemente, la pareja obtuvo acceso a la habitación VIP, donde solo ellos podían entrar y dormir. Esto les dio la posibilidad de tener un encuentro físico sin ser interrumpidos.

Sin embargo, no fueron tas discretos como pensaban, ya que rápidamente fueron captados por un par de compañeros, quienes se encontraban en la sala de la casa y los escucharon en pleno momento íntimo.

Ambos reaccionaron sorprendidos en un inicio y comentaron sobre el momento que escuchaban, riéndose por la situación y comentando que a fin de cuentas, el contenido de ellos no sería grabado, ya que el reality show aparece en YouTube.

No mames que perro oso la Queen y el Suavecito JAHJAJSKSBSJA#lamansiónvip #LaMansionVip pic.twitter.com/1rZBXtWw3J — 𝓙𝓜  (@jmg_mvk) April 18, 2026

Después de un rato, los habitantes que los escucharon decidieron jugarles una broma a Queen y su novio, pues rasgaron la puerta de la habitación VIP y se echaron a correr.

En otro momento, Queen habló sobre el ruido y preguntó a sus compañeras si ella los habían escuchado mientras que estaban en su momento de intimidad, ante lo que admitieron que sí. “Pues se escuchaba muy duro”, dijo uno de ellos.

De este modo, ella explicó que su pareja y ella tuvieron intimidad en el baño, pero que al parecer no cerraron la puerta bien y por eso fue que se escuchó en otros lugares de la casa.

Cabe mencionar que Queen Buenrostro y Suavecito incluso han tenido intimidad ante cámaras, pues cuentan con videos privados en la plataforma de OnlyFans que solo comparten con suscripción.

Algunas de las reacciones del público por el incómodo momento fueron: