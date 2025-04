Queen Buenrostro es hospitalizada tras supuesta agresión de Brandon Castañeda | FOTO

Recientemente, la influencer Queen Buenrostro compartió por medio de sus redes sociales que habría sufrido violencia por parte de su ex pareja, el también creador de contenido, Brandon Catañeda.

A través de su cuenta de Instagram, Queen Buenrostro compartió un video en donde Brandon admite haberla violentado. Además, mostró fotos de los diversos golpes y moratones que asegura, recibió por el modelo de redes sociales.

Ana Daniela Martínez, nombre real de la personalidad, ha decidido alzar la voz y contar su experiencia. Además, aseguró que se encuentra en medio de un proceso de denuncia legal contra el ex wapayaso, quien ha reaccionado a las acusaciones asegurando que pronto, contará su versión de los hechos.

Queen Buenrostro es hospitalizada

Este lunes por la tarde, la ex integrante de La Venganza de los Ex, compartió una historia en la que podemos verla en una camilla de hospital, con una silla de ruedas frente a ella. Posteriormente, en su chat de difusión de Instagram llamado Chulos de Corazón, escribió:

“En este grupo los mantendré al tanto, sé que hay mucha gente que solo quiere chisme. Pero se que también hay personas que me han apoyado por años y quieren saber como estoy. De un canal de difusión no se gana ni un peso, así que no, no estoy ‘monetizado’”, destacó por quienes sospechan que lo que sucede no es real.

En ese sentido, menciona: “Si fuera esa la razón, haría lives en TikTok o subiría videos a YouTube… cosa que no he hecho, por eso hasta los lives que hice, los decidí hacer por Instagram. Gracias por su apoyo", expresa.

Queen Buenrostro es hospitalizada ı Foto: IG: @queenbuenrostro

Sobre su estado de salud, detalló: “Y sí, estoy en el hospital, tienen que valorar todos mis golpes. El cuello y el pecho me dolían muchísimo desde ese día (el de la supuesta agresión), y justo tengo un problema en el cuello y en el pecho que van a tener que tratarme aquí en el hospital”, explicó.

Tras contar su supuesta historia de violencia, Queen Buenrostro ha tenido que enfrentar con las duras críticas en su contra, pues muchos la señalan por haberse alejado de los amigos que en el pasado, trataron de advertirle y ayudarle a salir de su relación violenta.

Hay que mencionar que las relaciones de abuso no son tan fáciles de abandonar, pues por lo general, la misma va acompañada de cierta dependencia, lo que provoca que abandonar al agresor sea toda una hazaña.